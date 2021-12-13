ЕС ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и трех энергокомпаний

Также ограничения коснутся восьми человек, связанных с группировкой наемников.
Совет Европейского Союза ввел санкции против членов российской частной военной компании "Вагнера".
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.
Также ограничения были введены против трех связанных с ЧВК энергетических компаний и восьми человек.
"Приняты санкции против группы Вагнера, трех энергетических компании и восьми человек, связанных с группировкой наемников. Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС позже сегодня", – написал журналист.
Напомним, Андрей Ермак сообщил, что дал в ГБР показания по делу "вагнеровцев", которых задержали в Беларуси 29 июля 2020 года. Глава Офиса президента добавил, что не звал "камеры", и что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило в этом деле все точки над "и".
Во время пресс-марафона Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" действительно была, но эту историю полностью исказили, а ему "стыдно" за украинскую разведку. По словам президента, эта операция – личная инициатива бывшего начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы.
Читайте также:
- Госдеп США обвинил Россию в наглом использовании наемников ЧВК Вагнера
- В офисе генпрокурора объявили о решении Украины относительно боевиков ЧВК Вагнера
- Скандал с задержанием боевиков Вагнера: в Раде оценили "украинский след"
- Венедиктова высказалась о деле боевиков ЧВК Вагнера
- Битва с РФ, ЧВК Вагнера, "война" с Ахметовым и конфликт с Бутусовым: главное из марафона Зеленского