ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - Маляр

Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

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Анна Маляр про ситуацию на фронте / Колаж Главред, фото 28 ОМБр, Міноборони

Украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.

Она отметила, что за эти сутки украинские бойцы достигли успеха на Бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Так, несмотря на жесткое сопротивление и попытки россиян удержать занимаемые рубежи и позиции наши части в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях.

"В ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на направлении Орехово-Василевка и Парасковеевка от 200 до 1600 метров. Это по разным направлениям. В направлении Ивановское - Клещиевка у нас есть продвижение от 100 до 700 метров. Тоже по разным направлениям", - сказала заместитель министра обороны.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ уже готовы начать контрнаступление. По словам гаранта, Киев не получил все оружие, которое было нужно, но ждать еще месяц украинские войска уже не могут.

Глава Минобороны Алексей Резников считает, что армия Украины может пойти в наступление сразу на нескольких участках фронта. Войска в процессе военной операции будут освобождать свои территории и не пойдут в Россию.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов сказал, что, несмотря на усиление ракетных ударов со стороны РФ, Москве не удалось сорвать подготовку Украины к контрнаступлению. Организация военной операции идет по плану.

Смотрите видео о том, какая ситуация в Бахмуте сейчас:

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