Пьяный полицейский за рулем: в аварии на Кировоградщине погибли трое 16-летних выпускниц

В ДТП погибли трое 17-летних девушек, еще четверых подростков госпитализировали в больницу.

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На Кировоградщине произошла смертельная авария / коллаж: Главред, фото: Кропивницкая областная прокуратура, pilot-nn

На трассе "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье" в дорожной аварии погибли трое 17-летних девушек. Четверых подростков госпитализировали в больницу.

За рулем водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь территориального управления бюро в Николаеве Ольга Проценко.

В полиции Кировоградщины сообщили, что об аварии стало известно 25 июня около 4:30 утра.

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"Водитель автомобиля также получил телесные повреждения. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщила Виталина Бевзенко.

В ДТП погибли выпускницы / фото: кропивницкой областной прокуратуры

Пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Алексеенко рассказала, что по данным следствия, водитель нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и слетел в кювет и перевернулся. В салоне машины были выпускники одной из местных школ.

По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Авто с выпускниками слетело в кювет / фото: ГБР

Санкция статьи предусматривает наказаниелишение свободы на срок от 5 до 10 лет. По словам пресс-секретаря территориального управления бюро в Николаеве Ольги Проценко, работники ГБР задержали водителя.

"Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и избрании меры пресечения", - сообщили в ГБР.

Известно, что травмированных пассажиров отвезли в Новгородковскую районную больницу.

Смертельная авария с судьей тандыром

Напомним, что в Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту. председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей тандыр сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины на блокпосту.

На вопрос, признает ли судья свою вину в смертельной аварии, тандыр не нашел ничего лучше, чем просто ответить встречным вопросом: "в чем?". После этого Тандыр начал хвататься за сердце но говорить, что ему якобы плохо.

Судью тандыра отправили под стражу. у тандыра нет возможности выйти под залог. Он будет находиться в СИЗО минимум до 21 июля этого года.

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