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"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

Алексей Тесля
25 июня 2023, 14:50 обновлено 25 июня, 14:50
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Единственная возможность спасения для Владимира Путина - тотальная зачистка силового блока, уверен секретарь СНБО.
Алексей Данилов, Евгений Пригожин
Алексей Данилов оценил ситуацию в контексте бунта Евгения Пригожина / УНИАН, скрин

Вооруженный бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стал первым этапом демонтажа путинской системы и "ножом в спину" для кремлевского режима, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как написал он в Twitter, демарш Пригожина является лишь частью плана процесса дестабилизации в РФ, где сформировалась группа недовольных режимом силовиков, чиновников и других, которые считают действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и существования России.

Секретарь СНБО уверен в том, что "поход" Пригожина - демонстрация серьезности намерений, которые существуют и создание условий для начала процесса властного транзита.

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При этом он считает, что единственная возможность спасения для Путина - тотальная зачистка силового блока, ликвидация "Вагнера", демонстрационное наказание Пригожина, развертывание репрессий, а также введение военного положения.

"Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени Золотова-Бортникова, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков, — большой вопрос", — пишет Данилов.

В то же время он не исключил, что настоящая группа российских переговорщиков с Украиной уже есть, однако остается в тени, при этом не исключено участие Александра Лукашенко.

"Все, что может на России пойти не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустить процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат", — добавил секретарь СНБО.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.

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