Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражу

Подозреваемого Алексея Тандыра отправили под стражу без права выйти под залог.

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Алексей Тандыр отправлен под стражу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook/Алексей Тандыр

Судье Алексею Тандыру, которого подозревают в совершении пьяной аварии в Киеве, повлекшую гибель молодого нацгвардейца, избрали меру пресечения. Его отправили под стражу. Об этом сообщают в Сети.

Известно, что у Тандыра нет возможности выйти под залог. Он будет находиться в СИЗО минимум до 21 июля этого года.

Также стало известно о том, что Тандыра вывели из зала суда в наручниках.

видео дня

Смотрите видео с арестом Алексея Тандыра:

Алексей Тандыр отправлен под стражу / фото: скриншот

Адвокат семьи погибшего нацгвардейца Денис Шевченко заявил, что семья не принимает от Тандыра никаких извинений и ожидает самого сурового для него наказания.

Смотрите видео с заявлением адвоката семьи погибшего нацгвардейца:

Алексей Тандыр отправлен под стражу / фото: скриншот

Смертельная авария с судьей Тандыром

Напомним, в ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего военного Нацгвардии Украины прямо на блокпосту. Он ехал на своем автомобиле Lexus.

Изначально он рассказывал о том, что за рулем якобы был другой человек. В его машине нашли пустые бутылки с алкоголем. У Тандыра были признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Позже суд разрешил принудительно взять у него кровь для анализа.

27 мая перед заседанием суда, где ему избирали меру пресечения, к Тандыру подошел журналист и спросил, признает ли он свою вину. Подозреваемый ничего не нашел лучше, чем задать встречный вопрос: "В чем?". Позже он резко начал жаловаться на "плохое здоровье".

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