Когда Россия может взорвать ЗАЭС: эксперт рассказал, при каких условиях Путин может пойти на это

Это принесло бы много горя Украине, но и стало бы серьезным ударом для путинской России, считает Эйдман.

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Взорвет ли Россия Запорожскую АЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

В интервью Главреду российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман рассказал, когда Россия может взорвать ЗАЭС и при каких условиях Путин может пойти на такой шаг.

"Честно говоря, я понятия не имею, при каких условиях. Это, конечно, принесло бы много горя Украине, но и стало бы серьезным ударом для путинской России. Они, конечно, совершенно сумасшедшие, но я не понимаю, в чем профит. Ну устроят они этот теракт, устроят огромную экологическую катастрофу, отравят оккупированную территорию Украины и, собственно, свою тоже - Ростовскую область и другие области, граничащие с Украиной. Но что это им даст? Нужно же будет проводить деактивацию этого всего, отвлекать на это свои вооруженные силы. Ведь во время аварии в Чернобыле в 1986 году на преодоление последствий аварии в первую очередь посылали войска", - отмечает Эйдман.

Политолог также добавил, что непонятно еще, куда полетит радиоактивное облако. Он предположил, что она может и на Москву полететь, или куда-то, где сидит Путин и пролить на него и все российское руководство радиоактивный дождь.

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"То, что они могут совершить любое преступление, мы это уже знаем - для них, я имею в виду российские власти, это не проблема. Они могут совершить любое, даже самое ужасное преступление, но я не вижу для них в этом никакой мотивации. Я здесь даже не говорю о международной реакции. Списать это на Украину не удастся. Идиотов нет - все будут понимать, что это сделал Кремль. Поэтому международная реакция будет ужасной для российских властей. И не только со стороны Запада, но и таких стран, как, например, Индия. Даже Китаю, который неоднократно предупреждал о применении ядерного оружия и ядерного шантажа", - пояснил эксперт.

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС. Заявление главы Украины прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Слова Зеленского он назвал ложью.

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