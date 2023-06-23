'Подрыв 'Крымского Титана' ничего не решает': эксперт о контрнаступлении ВСУ

Произойдет очередная экологическая катастрофа. Она будет досадна и болезненна не только для нас, считает Петр Черник.

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Черник рассказал о последствиях подрыва "Крымского Титана" / коллаж: Главред, фото: armyinform, kherson.ua

В интервью Главреду военный эксперт, полковник, кандидат политических наук Петр Черник рассказал, как скоро страна-агрессор Россия может прибегнуть к подрыву "Крымского титана" и повлияет ли это на продвижение украинских Вооруженных сил.

"Подрыв "Крымского Титана" ничего не решает. Произойдет очередная экологическая катастрофа. Она будет досадна и болезненна не только для нас, она нанесет вред и самим россиянам, но и другим странам - Молдове, Румынии и Турции. Но как дойдет до крупной серьезной наступательной операции, это никоим образом ее на что не повлияет. Есть ошибочное мнение, что должен быть лобовой удар в Перекопский перешеек", - пояснил Черник.

Он также добавил, если будет достаточно авиации и дальнобойных ракет, то это все будет засыпаться этим оружием и будет перебиваться логистика.

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"Человеку надо что-то есть, пить, и это - главный момент. Потому что воюет не танк, не ракета, не самолет, а человек. Оружие - это всего лишь инструмент. Если будет достаточно авиации и ракет, то все перейдет просто в банальное истребление всего, что там есть, как в военном смысле, так и в части обеспечения. То есть железнодорожных полотен, мостов, трансформаторных станций и тому подобное. Придет точка, когда люди будут истощены настолько, что не смогут воевать. И тогда мы либо возьмем их в плен, либо сбегут в Россию, либо будут уничтожены", - подытожил эксперт.

Теракт на "Крымском титане"

Напомним, что оккупанты хотят остановить "Крымский титан". На сегодня процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня. Все это-из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС.

Известно, что Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму, оккупанты уже получили указания. Диктатор приказал войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную Херсонскую область. Такие действия могут указывать на то, что оккупанты готовятся к провокации на химическом предприятии "Крымский титан".

Оккупанты могут взорвать "Крымский титан", чтобы выиграть месяц времени на передислокацию своих войск. Рассвет отметил, что российским оккупантам было выгодно взорвать Каховскую ГЭС, чтобы получить фору на фронте.

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