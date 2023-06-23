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Украинцы могут платить за свет вдвое меньше: назвали простой способ

Дмитрий Видоменко
23 июня 2023, 14:10 обновлено 23 июня, 14:11
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Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.
Счетчик, чайник
Как говорят эксперты, покупка и установка специального счетчика обойдется около 2-3 тысяч грн / коллаж УНИАН

Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию ‒ для чего и необходимо установить двухзонный счетчик и использовать правила энергоэффективности.

Об этом сообщается на официальном сайте Госагентства по вопросам энергоэффективности.

Как говорят эксперты, покупка и установка двухзонного счетчика обойдется около 2-3 тысяч грн. Для этого людям нужно обратиться к своему поставщику электричества. Чаще всего у крупных компаний в прейскуранте уже есть такие услуги с готовыми энергоэффективными наборами.

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Двухзонный счетчик позволяет в период с 23.00 до 07.00 платить за свет по тарифу 1,32 грн за киловатт-час, а в дневное время – по обычному тарифу. При этом важно использовать энергозатратные приборы в ночной период.

"Простые бытовые вещи часто сохраняют значительное количество газа и электроэнергии. Например, холодильник должен располагаться подальше от плиты, нагревателя, колонки или бойлера, батареи и прямых солнечных лучей, а современные устройства для приготовления пищи, например мультиварки, позволяют готовить 2-3 блюда одновременно, что сохраняет как газ, так и электроэнергию", – рассказали сотрудники Госагентства.

Возможное повышение тарифа на электроэнергию в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

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