После Чонгара россияне быстрее начнут бежать с юга, но не из Крыма - Черник

Удар по мосту в Чонгаре - это огромный шаг вперед для облегчения деоккупации Южного плацдарма. Но этот процесс определенно не будет быстрым.

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После Чонгара россияне скорее начнут бежать с юга, но не из Крыма - Петр Черник / Главред

В ночь на 22 июня были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область с оккупированным страной-агрессором Крымом. Движение по ним остановлено. Представители оккупационной "власти" заявляют, что для атаки якобы использовались ракеты Storm Shadow, тогда как в ГУР Украины инцидент назвали "планомерной" работой.

В интервью Главреду военный эксперт Петр Черник рассказал, что ускорит деоккупацию Крыма, как долго может продолжаться блокада полуострова и почему россияне будут вынуждены сдаваться, а также почему РФ увидела молдавский след в подрыве Чонгарского моста.

Многие сравнивают события на мосту возле Чонгара с подрывом Антоновского моста в прошлом году. Насколько вероятно, что россияне теперь начнут активнее собираться покинуть оккупированный ими Крым, так же, как тогда с Херсоном?

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До оставления россиянами оккупированного Крыма еще очень далеко. Здесь более корректно говорить об оставлении Южного плацдарма. Приносит ли подрыв Чонгарского моста серьезные проблемы логистике врага? Однозначно да. Но этот мост - не единственная нить, которая там существует.

Параллель с Антоновским мостом дельная, но напомню, что удар по нему произошел в июле, а все херсонские группировки, которые находились на правом берегу, убрались аж в ноябре. То есть это были еще три месяца очень тяжелой огневой работы и последующего перебивания их логистики.

Как бы то ни было, удар по мосту в Чонгаре – это очень хорошая новость и огромный шаг вперед для облегчения деоккупации Южного плацдарма. Но этот процесс определенно не будет быстрым.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Кандидат политических наук.

То есть правильно ли я понимаю, что теперь русские, если не из Крыма, то, собственно, с левого берега могут начать бежать, но не сразу, да?

Такая вероятность существует, но, опять же, нельзя недооценивать противника.

Противник будет биться ровно до той точки, пока будет чувствовать в себе силу. Запас прочности у них еще есть.

Предпосылка, то есть первый шаг в этом направлении, сделана. И если такие удары участятся (не только по Чонгарскому мосту, потому что там еще есть и другие объекты инфраструктуры), то тогда действительно можно будет говорить, что через некоторое время они не будут иметь достаточного обеспечения снарядами, топливо-смазочными материалами, едой, водой, медикаментами для того, чтобы удерживать нормальное обеспечение своей южной группировки.

Кстати, может такая же ситуация в ближайшее время ждать и Крымский мост? Собственно, была проба пера в прошлом году, но сейчас речь может идти об ударах по нему?

Все может случиться. Однако, опять же, важно не опережать события. В том, что Крымский мост рано или поздно рухнет, я не сомневаюсь. Но он упадет тогда, когда это будет наиболее целесообразно с оперативно-стратегической точки зрения.

Хотела бы уточнить насчет Чонгарского моста. Вы сказали, что в принципе это уменьшит возможности россиян на юге. Не могли бы разъяснить, что именно они возили по этому мосту и почему они так стремятся его быстро восстановить?

Абсолютно все. Война требует ресурсов. Пушка, танк и миномет должны стрелять снарядами, а автомат – патронами. Автоматы должны стрелять патронами. Там еще есть нить железнодорожного полотна, которое как раз еще не очень сильно пострадало и остается в рабочем состоянии. Грузовики КАМАЗ, Краз и "Урал", самые главные их рабочие лошадки, до 8 тонн самого разнообразного груза могут взять на борт. Все, в чем нуждаются на войне, возили этими мостами.

Соответственно, пока они его будут обновлять, они смогут частично по нему что-то возить сейчас или нет?

Однозначно да, не сомневаюсь в этом. Сейчас или через несколько недель – неизвестно, это будет зависеть от того, какой будет частота следующих ударов. Первый удар произошел, но там есть нюанс – было два промаха. Долетела только одна ракета, две не попали. Но если состоялась первая ласточка, то обязательно будет и вторая, вопрос лишь – когда.

Я еще хотела уточнить, если россиянам отрежут пути отступления на полуострове из-за того, что будут поражены эти мосты, как долго они смогут держать Крым, например, в блокаде в случае такого сценария? Потому что западные СМИ начинают говорить, что в принципе возможна блокада полуострова.

Блокада возможна, но это - очень сложное явление. Вопрос в том, как россияне будут доставлять в Крым ресурсы. Можно ли топить плавающие баржи, которые туда идут, или корабли? Да, но для этого нам нужны дальнобойные ракеты. Можно ли сбивать тяжелые транспортные самолеты? Да, но история блокады Ленинграда во время Второй мировой войны показывает, что блокада может быть длительным процессом. Это будет зависеть от того, насколько в психологическом смысле и войска, и население окажутся устойчивыми. Поэтому сейчас трудно дать оценку этому явлению.

Подскажите, пожалуйста, как, условно говоря, России будет отвечать на потерю Крыма, если действительно это произойдет?

Ну как она может отвечать? У нее, кроме ядерного оружия, ничего не осталось.

Я же об этом и спрашиваю, потому что уже есть информация о возможном заминировании ЗАЭС, о заминировании "Крымского Титана" от официальных наших источников. Как скоро она может прибегнуть к таким шагам, и насколько вообще такие шаги задерживают продвижение украинских Вооруженных сил?

Подрыв "Крымского Титана" ничего не решает. Произойдет очередная экологическая катастрофа. Она будет досадна и болезненна не только для нас, она нанесет вред и самим россиянам, но и другим странам – Молдове, Румынии и Турции. Но как дойдет до крупной серьезной наступательной операции, это никоим образом ее на что не повлияет. Есть заблуждение, что должен быть лобовой удар в Перекопский перешеек.

Нет, если будет достаточно авиации и дальнобойных ракет, то это все будет засыпаться этим оружием, перебиваться логистика. Человеку надо что-то есть, пить, и это - главный момент. Потому что воюет не танк, не ракета, не самолет, а человек. Оружие - это всего лишь инструмент.

Если будет достаточно авиации и ракет, то все перейдет просто в банальное истребление всего, что там есть, как в военном смысле, так и в части обеспечения. То есть железнодорожных полотен, мостов, трансформаторных станций и тому подобное. Придет точка, когда люди будут истощены настолько, что не смогут воевать. И тогда мы либо возьмем их в плен, либо сбегут в Россию, либо будут уничтожены.

Почему-то после подрыва моста российские пропагандисты говорили о том, что они хотят ударить по Молдове. Не могли бы вы объяснить связь?

От сумасшедших можно ждать чего угодно. Но такая риторика вокруг Молдовы может быть только сигналом коллективному Западу по принуждению их к переговорам.

России критически нужна передышка. Их устроит такое положение дел, если, условно, на эту минуту конфликт заморозят. И они всеми силами стремятся к потенциальным переговорам. Будут ли они? Я не понимаю как это можно сделать. Путин - не легитимный и нелегальный. Его объявили в международный розыск через уголовный суд в Гааге. Так кто в здравом уме может с ним о чем-то договариваться?

Если говорить о том, что такие удары могут стать более частыми, гипотетически, и блокада, как вы говорите, это довольно длительный процесс, то хотелось бы понять возможные сроки.

Я не буду вдаваться в сроки, потому что это абсолютно неблагодарное дело. Невозможно дать четкие временные параметры. Как я уже говорил, Антоновский мост ударили внутри июля, а полноценно россияне вывели войска в начале ноября. Харьковская операция с огромным количеством освобождения наших земель продолжалась буквально каких-то несколько дней. Не просчитываются эти параметры. Но эта операция будет длительной и может занять недели или даже месяцы.