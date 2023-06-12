Теракт на химзаводе: оккупанты хотят остановить 'Крымский титан'

Российские оккупанты хотят остановить работу завода "Крымский титан".

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Россияне готовят теракт / коллаж: Главред, фото: telegram / Атеш, скриншот с видео

Во временно оккупированном Армянске, что в Крыма, оккупанты хотят остановить химический завод "Крымский титан". Сейчас они готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население.

На сегодня процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня. Все это-из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС.

Из-за теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня, передает ГУР МО.

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Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о вероятной остановке "Крымского титана".

"В то же время инженерные подразделения оккупационной армии Московии в течение последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые сейчас продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на Заводской и прилегающей территории", - заявили в ГУР МО.

Теракт на заводе "Крымский титан" будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям. Сейчас на холодильном оборудовании предприятия используется около 200 тонн технологического аммиака.

В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет прилегающие районы за пол часа. Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины, отметили в разведке.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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