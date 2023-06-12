Украинцам в июле увеличат пенсии: кто сможет получить дополнительную 1000 гривен

В июле 2023 года для украинских пенсионеров третий раз за год перечислят выплаты.

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Кто из пенсионеров получит дополнительную тысячу / коллаж Главред: фото: УНИАН

Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

1 июля запланировано провести индексацию на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с законами Украины, об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в ТСН.

Напомним, что в марте состоялась индексация, во время которой выплаты увеличили на 19,7%, максимальная доплата составляла 1500 гривен, а минимальная - 100 гривен. Во время мартовской индексации перечислены пенсионные выплаты у 10,5 млн украинских пенсионеров.

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В июле планируют повысить выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам. Размер доплат будет индивидуальным, кому - то могут повысить пенсии на 100 грн, кому-то - на 1000 грн.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

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