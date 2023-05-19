Летом украинцам повысят пенсии: кого коснется индексация и на сколько вырастут выплаты

К средине лета пенсии у ряда украинцев повысятся на 19,7%, однако итоговая сумма будет зависеть от различных факторов.

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В Пенсионном фонде рассказали, кому летом повысят выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В июле у ряда категорий украинцев повысятся пенсионные выплаты. Об этом в эфире телемарафона заявила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

В начале весны в Украине провели масштабную индексацию пенсий. Повышение коснулось более 10 миллионов украинцев. Следующее повышение проведут в июне и июле.

Доплаты, которые пенсионеры должны были получать с 1 апреля, они получат лишь в начале июня — задним числом. Относится это к работающим гражданам, согласно закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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"Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май", — сказала Охрименко.

Причина того, что начисление доплат произойдет с опозданием, в изменении правил отчетности страхователей об уплате единого взноса на обязательное страхование. Если ранее это происходило ежемесячно, то теперь - каждый квартал.

В июле проведут еще один перерасчет пенсий для государственных служащих, научных работников, а также сотрудников органов местного самоуправления. Повышение ожидается на уровне 19,7%, однако итоговая сумма для каждого украинца будет разной. Чем выше изначальная сумма пенсии, тем больше будет повышение.

Как сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Смотрите видео интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:

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