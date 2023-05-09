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С 1 июня в Украине резко изменятся пенсии: кому ждать больших доплат

Мария Тупик
9 мая 2023, 21:56 обновлено 9 мая, 22:12
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Согласно правительственному постановлению, максимальный размер надбавки к пенсии составляет 1,5 тыс. грн.
пенсии в украине
Кому поднимут пенсии в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

В 2023 году в Украине, несмотря на войну, власти предусмотрели поэтапную индексацию и перерасчет выплат пенсионерам.

Кабинет министров нашел средства на повышение пенсий, спланировав перерасчет пенсий тем категориям граждан, которые имеют маленькие пенсии из-за формулы расчетов и, несмотря на высокий страховой стаж.

Повышение пенсий в 2023 году

Согласно правительственному постановлению, максимальный размер надбавки к пенсии составляет 1,5 тыс. грн. Она возможна для тех, кто имел выплату в 7,5 тыс. грн. Минимальная прибавка составляет 100 гривен.

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Последний этап повышения пенсий проведут 1 июля.

Он будет касаться:

  • государственных служащих;
  • ученых;
  • работников органов местного самоуправления

Стоит отметить, что рассчитывается индексация индивидуально. Чем больше пенсия, тем больше процент доплаты.

Кому пенсии не проиндексируют

В Украине более 10,5 млн. пенсионеров попали под индексацию и перерасчет выплат, пишет nv.ua.

Однако это не касается нескольких категорий граждан:

  • работающих пенсионеров, имеющих недостаточный, низкий страховой стаж, а рассчитанный размер пенсий – до 2,1 тыс. грн;
  • экс-работников прокуратуры;
  • пенсионеров, имеющих высшую пенсию от максимальной по расчету – 20,93 тыс. грн;
  • граждан, получающих ежемесячное пожизненное денежное содержание (в частности, судьи).

Смотрите видео о том, как будут проводить индексацию пенсий в Украине:

Выплаты пенсий в Украине

Напомним, что в Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

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