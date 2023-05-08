В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии миллионам украинцев

Как говорит руководитель ПФУ Евгений Капинус, каких-то серьезных изменений формула перерасчета пенсия за выслугу лет в последнее время не претерпела.

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Пенсионеры и деньги / коллаж фото УНИАН

Перерасчеты пенсий очень распространенного формата ‒ за выслугу лет ‒ производятся по общим определенным правилам. Об этом заявил в интервью порталу ТСН председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

"Что касается перерасчетов пенсий за выслугу лет, то они проводятся и сегодня по общим определенным правилам. Максимальный размер пенсии за выслугу лет независимо от закона, согласно которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен", ‒ сказал он.

Как говорит Капинус, каких-то серьезных изменений формула перерасчета пенсия за выслугу лет в последнее время не претерпела.

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"Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности. Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия", ‒ подытожил он.

Смотрите сюжет канала 1+1 о повышении пенсий в Украине:

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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