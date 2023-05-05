Для части украинцев сделали новые правила получения пенсий: кто попал под перемены

Украинские пенсионеры, которые временно выехали за границу, получили возможность получать выплаты там. Об этом сообщили чиновники из Минреинтеграции.
Как говорят они, получать пенсионные выплаты за границей украинцы смогут с помощью перевода через "Укрпошту".
Кроме того, в Минреинтеграции отметили:
- речь идет о возобновлении выплат для украинцев за границей, которые получали пенсию наличными деньгами;
- провести перевод через "Укрпошту" можно только, если госкомпания оказывает соответствующие услуги в стране временного пребывания пенсионера.
"Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте. В порядке, определенном Пенсионным фондом", – говорится в тексте.
Как иначе получать пенсии
В то же время среди миллионов вынужденных переселенцев в Украине большую часть составляют пенсионеры. И для того, чтобы выплата начала приходить на банковскую карту, пенсионеры должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Плюс, чтобы изменить способ выплаты дистанционно (без обращения в отделение ПФУ), необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Сразу после этого:
- на веб-портале электронных услуг через "Личный кабинет" нужно нажать пункт "О пенсионном обеспечении";
- выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело", далее – "Заявление об изменении способа выплаты пенсии" (сперва необходимо заполнить нужные поля формы заявления и загружать отсканированные документы);
- сформированное заявление нужно заверить собственной КЭП (заявление автоматически поступит в ПФУ).
Смотрите сюжет канала 1+1 о повышении пенсий в Украине:
Пенсии в Украине
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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