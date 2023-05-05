УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Для части украинцев сделали новые правила получения пенсий: кто попал под перемены

Дмитрий Видоменко
5 мая 2023, 10:08 обновлено 5 мая, 10:11
10
Временно выехавшие за границу пенсионеры имеют возможность там получать выплаты - с помощью перевода через "Укрпошту".
Пенсионеры, пенсия
Пенсионеры и пенсия / коллаж фото УНИАН

Украинские пенсионеры, которые временно выехали за границу, получили возможность получать выплаты там. Об этом сообщили чиновники из Минреинтеграции.

Как говорят они, получать пенсионные выплаты за границей украинцы смогут с помощью перевода через "Укрпошту".

Кроме того, в Минреинтеграции отметили:

видео дня
  • речь идет о возобновлении выплат для украинцев за границей, которые получали пенсию наличными деньгами;
  • провести перевод через "Укрпошту" можно только, если госкомпания оказывает соответствующие услуги в стране временного пребывания пенсионера.

"Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте. В порядке, определенном Пенсионным фондом", – говорится в тексте.

Как иначе получать пенсии

В то же время среди миллионов вынужденных переселенцев в Украине большую часть составляют пенсионеры. И для того, чтобы выплата начала приходить на банковскую карту, пенсионеры должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Плюс, чтобы изменить способ выплаты дистанционно (без обращения в отделение ПФУ), необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Сразу после этого:

  • на веб-портале электронных услуг через "Личный кабинет" нужно нажать пункт "О пенсионном обеспечении";
  • выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело", далее – "Заявление об изменении способа выплаты пенсии" (сперва необходимо заполнить нужные поля формы заявления и загружать отсканированные документы);
  • сформированное заявление нужно заверить собственной КЭП (заявление автоматически поступит в ПФУ).

Смотрите сюжет канала 1+1 о повышении пенсий в Украине:

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Вам может быть интересно:

пенсии пенсионеры выплаты пенсии
Реклама

Главное за день

Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

09:20 Мир
В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISW

В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISW

08:54 Мир
США сделали "все возможное": в Белом доме озвучили заявление о подготовке ВСУ к контрнаступлению

США сделали "все возможное": в Белом доме озвучили заявление о подготовке ВСУ к контрнаступлению

07:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:12

"Не надо было начинать": в Сети рассказали о большой ссоре Патрушева и Путина

10:08

Для части украинцев сделали новые правила получения пенсий: кто попал под переменыВидео

09:45

Резкий взлет цен и угроза "блэкаута": в Украине повышают тарифы на электроэнергию

09:42

"Си Цзиньпин призвал военных быть готовыми": в США назвали два сценария Китая по Тайваню

09:20

Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:54

В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISWВидео

08:35

"Палача Мариуполя" Мизинцева назначили заместителем командира наемников Пригожина

08:22

Китай подыграл РФ: хочет вместе с Москвой "урегулировать" войну в Украине

08:19

Украина не может стоять за этой атакой на Кремльмнение

Реклама
08:01

Гороскоп на сегодня 5 мая 2023: Ракам будет туго с финансами, а Девам пора на отдыхВидео

07:47

США сделали "все возможное": в Белом доме озвучили заявление о подготовке ВСУ к контрнаступлению

07:32

"Шойгу, Герасимов - твари": Пригожин взбесился и показал "гору" трупов "вагнеровцев"Видео

07:09

В боях за Украину погиб отец двоих детей из Волыни: он пошел на фронт добровольцем

06:38

Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

06:07

Почему атака на Кремль выглядит как инсценировкамнение

05:00

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

04:00

"Будет много жертв": РФ готовит жесткие теракты - таролог

03:20

Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкостиВидео

03:00

Эксперт рассказал, как ВСУ могут бороться с русской артиллериейВидео

02:33

Неистовая головоломка: только люди с впечатляющим IQ могут найти инопланетянина на свадебном фото

Реклама
02:02

"Да, ее заклинило!": Волочкову подняли на смех за фото на Мальдивах

01:32

"У россиян сейчас большой депрессняк": Свитан объяснил, зачем РФ может ударить по БанковойВидео

01:05

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

00:51

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

00:30

Мусиенко рассказал, насколько преимущество РФ в воздухе является критическим для УкраиныВидео

00:16

Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делатьВидео

04 мая, четверг
23:51

Астрологи раскрыли тайну: названы 5 знаков зодиака, которые всегда говорят правду в лицоВидео

23:33

В Воздушных силах ВСУ рассказали, от чего у российских пилотов трясутся коленкиВидео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публично обратилась к украинскому героюВидео

23:17

Женщина кормила своим грудным молоком родную внучку: как такое получилось

23:07

Потерял управление: в центре Киева сбили BayraktarВидео

22:26

Частично потерял зрение: такого президента Владимира Зеленского в очках еще не виделиВидео

22:23

Все в дыму и огне, люди с иконами молятся прямо на улице: в РФ сильнейший пожар охватил целое село

22:06

"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасностьВидео

21:11

Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожарВидео

21:04

"Оставлю должность министра и поеду жить в село": Кулеба рассказал о планах после победы УкраиныВидео

20:49

В Турции на саммите случилась мощная драка между депутатами Украины и россиянамиВидео

20:25

"Мы были в шаге от ядерного удара": Путин дважды чуть не отдал приказ об ударе по Украине - эксперт

19:57

РФ приписала Америке атаку на Кремль: в разведке США уверены, что Путин не применит ядерное оружиеВидео

19:55

Вся сияет: Елена Зеленская в шикарном наряде приехала на коронацию Чарльза IIIВидео

Реклама
19:41

Украина могла ударить по Кремлю, но это сделали другие: Свитан - о сценариях атакиВидео

19:27

Сергей Стерненко. Удар по Кремлю перепугал россиян, Украина возьмет БелгородВидеоблоги

19:20

Основная версия удара по Кремлюмнение

19:04

"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУВидео

18:40

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

18:29

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос

18:29

Разведенного Жадана застукали с популярной певицей, гуляющих "за ручку"

18:00

Никакой ядерки не будетмнение

17:59

Пережил отца на три месяца: в свой день рождения на войне погиб молодой спортсмен

17:36

Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в маеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять