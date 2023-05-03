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Для украинцев запустят новые пенсии: кто сможет получить еще 7 тысяч грн

Дмитрий Видоменко
3 мая 2023, 08:47 обновлено 3 мая, 08:54
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В Украине вскоре появится новый вид пенсии – меценатская. Ее смогут получить те, кому решит помочь родственник или знакомый.
Пенсионеры, монеты
Пенсионеры и монеты / коллаж фото УНИАН

В Украине в скором времени планируют запустить дополнительный вид пенсии – так называемый меценатский. Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в социальной сети Facebook.

Такую пенсию смогут получить те, кому решит помочь родственник или знакомый. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн, а еще 3 тысячи грн пойдет на пенсии другим украинцам.

"После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины 70% благотворительного персонализированного взноса (в приведенном примере это 7 тысяч гривен) будет включено в выплатные документы для избранного пенсионера. Остальные, 30%, будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров", – говорится в сообщении ПФУ.

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Как сообщают чиновники, любой человек с украинским паспортом, который проживает в Украине или за границей, может сделать благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд –для того, чтобы увеличить размер пенсии своих родителей, бабушек и дедушек или просто близких людей.

"Закон, принятый ВР в 2022 году, разрешает осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы можно делать в пользу конкретного человека, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или обезличено", – заявляет руководитель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Смотрите видео о пенсионной реформе:

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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