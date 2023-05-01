Летом украинцев ждет крупный перерасчет пенсий: кто под него попадет

Летом повышенные пенсии получат такие украинцы - работающие пенсионеры, ученые, госслужащие, работники органов местного самоуправления.

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Пенсии и пенсионеры / коллаж фото УНИАН

В Украине летом 2023 года повышенные пенсии будут получать сразу несколько категорий украинцев. Об этом сообщает cпециализированный портал "На пенсии".

В первую очередь это будут работающие пенсионеры, ученые, государственные служащие, работники органов местного самоуправления. Сначала, уже в июне, увеличенные пенсии ‒ причем с доплатой сразу за три месяца ‒ получат именно работающие пенсионеры.

"Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май", – об этом рассказала руководитель Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

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Дело в том, говорит чиновница, отчетная информация за первый финансовый квартал 2023 года поступит в органы Пенсионного фонда уже во второй половине мая. Потому и повышенные пенсии украинцы смогут получить только в июне.

В Минсоцполитики сообщили, что индексация и перерасчет пенсий коснется украинцев в том числе и других профессий:

государственных служащих;

ученых;

работников органов местного самоуправления.

Как объясняла министр социальной политики Оксана Жолнович, в 2023 году проводят большую индексацию пенсий, потому что в Украине еще есть люди, которые получали пенсию еще во время СССР. И с тех пор реальный размер их пенсий был низким, однако государство "дотягивало" сумму до минимального размера пенсии. В нынешней Украине уже по расчетной формуле, говорит Жолнович, некоторые пенсионеры не получали перечисления или индексации из-за этого. В целом в июле пенсии должны увеличиться на 19,7%.

Смотрите видео о пенсионной реформе:

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