Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплаты

В Украине с апреля пересчитали пенсии той части работающих украинцев, которая успела накопить дополнительные 24 месяца стажа.
При этом повышенные выплаты начнут выдавать с июня, в этом месяце также компенсируют прибавку за апрель и май, сообщили в Пенсионном фонде.
На доплату в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые на данный момент получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа.
Перерасчет происходит задним числом, так как данные статистики поступают с опозданием. Для того, кто имеет 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета пенсии составляет 0,35. А после перерасчета пенсии с апреля коэффициент увеличится до 0,37.
Согласно закону, на перерасчет пенсии имеют право в апреле те, кто выполнил следующие условия:
- продолжили работать после назначения пенсии;
- за время работы получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
Смотрите видео интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:
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