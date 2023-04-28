УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплаты

Сергей Кущ
28 апреля 2023, 09:36 обновлено 28 апреля, 09:36
63
Повышенные выплаты начнут выдавать с июня, в этом месяце также компенсируют прибавку за апрель и май.
пенсии, пенсии в Украине
Украинцы получат на 1000 больше к пенсии / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с апреля пересчитали пенсии той части работающих украинцев, которая успела накопить дополнительные 24 месяца стажа.

При этом повышенные выплаты начнут выдавать с июня, в этом месяце также компенсируют прибавку за апрель и май, сообщили в Пенсионном фонде.

На доплату в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые на данный момент получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа.

видео дня

Перерасчет происходит задним числом, так как данные статистики поступают с опозданием. Для того, кто имеет 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета пенсии составляет 0,35. А после перерасчета пенсии с апреля коэффициент увеличится до 0,37.

Согласно закону, на перерасчет пенсии имеют право в апреле те, кто выполнил следующие условия:

  • продолжили работать после назначения пенсии;
  • за время работы получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:

Вам может быть интересно:

пенсия новости Украины
Реклама

Главное за день

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 6, погиб ребенок

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 6, погиб ребенок

09:07 Украина
"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в Умани

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в Умани

08:42 Украина
Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

08:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:52

Украину встряхнуло землетрясение: где была угроза

09:36

Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплатыВидео

09:34

"Ракета попала в дом, мы все в крови": очевидцы показали последствия массированного удара РФВидео

09:32

Смертельное отравление: на Запорожье самоликвидировались 20 оккупантов

09:18

Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:07

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 6, погиб ребенокФотоВидео

09:06

Зеленский наконец переговорил с Си: что прячется за дипломатическим бла-бла-бламнение

08:42

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в УманиВидео

08:25

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

Реклама
08:07

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

07:46

Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISWВидео

07:18

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

06:43

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд: есть жертвы и раненыеВидео

06:07

Китай начинает свою игрумнение

05:05

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

04:30

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

03:03

Евгений Клопотенко едко парировал оскорбления Рамины Эсхакзай

02:32

Боятся как огня, но это их не останавливает: зачем кошки трогают лапой воду

02:05

Эксперт спрогнозировал, возможен ли жесткий штурм КрымаВидео

01:34

На Донбассе от вражеской мины погиб защитник с Волыни Гайк Хачатрян

Реклама
00:30

Виталий Портников. Си-Зеленский: реакция Запада и КремляВидеоблоги

00:04

Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФВидео

27 апреля, четверг
23:35

У Пригожина истерика, он ищет оправдания неудачам оккупантов в Бахмуте - экспертВидео

22:53

Что можно сделать с кожурой от лимона: зачем морозить и сушить лимонные шкурки

22:43

Нино Катамадзе призналась, на каких условиях готова выступить в Крыму

22:34

Певец-отшельник Андрей Губин показал свой дом

22:20

"Я - Примадонна": "обновленный" Киркоров сделал самоуверенное заявление

22:05

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

22:00

Отказалась от украинского гражданства: почему Жанна Бадоева молчит о войнеВидео

21:57

Второй дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в УкраинеВидео

21:56

100 грн за кг потолок: что будет с ценами на гречку в этом годуВидео

21:34

Ольга Сумская удивила подробным фото без макияжа

21:32

30 тысяч гривен военным: в НБУ против возврата доплат защитникамВидео

21:11

Путин хочет "незаметно завербовать" на войну еще 400 тысяч солдат – The Washington PostВидео

21:01

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

20:36

В Минобороны оправдались после нового скандала с ценами на продукты военнымВидео

20:14

Криштиану Роналду бесит Джорджина Родригес: чем недоволен футболист

20:14

Известная российская певица умерла в день своего рожденияВидео

20:09

Мерзкий момент попал на видео: Басков полез с похабными поцелуями к российской блогершеВидео

19:21

"Враг коварен": РФ накапливает ракеты для нового обстрела Украины - ГуменюкВидео

Реклама
19:20

Саммит НАТО в Вильнюсе: Столтенберг сделал важное заявление для УкраиныВидео

19:20

Для возвращения Крыма не надо врываться танками на полуостровмнение

19:19

Жадан и "Бумбокс" захватили чувствительной песней "Правда": слушатели в восторгеВидео

19:07

Вручение повестки с кулаками: в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданскогоВидео

18:23

"Не испытывайте терпения": Захарова в истерике набросилась на Запад

17:56

Зима возвращается: в Украине ударят серьезные заморозки и новая "беда"Видео

17:52

Головоломка, которая под силу лишь 2% людей: нужно за 13 секунд найти оленя в лесу

17:30

В Виннице тысячи людей прощались с 29-летним героем-земляком, погибшим под БахмутомВидео

17:19

Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минутВидео

17:08

"Уже больше 10 лет не живем вместе": Оксана Билозир раскрыла правду про развод с Недзельским

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять