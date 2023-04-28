Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплаты

Повышенные выплаты начнут выдавать с июня, в этом месяце также компенсируют прибавку за апрель и май.

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Украинцы получат на 1000 больше к пенсии / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с апреля пересчитали пенсии той части работающих украинцев, которая успела накопить дополнительные 24 месяца стажа.

При этом повышенные выплаты начнут выдавать с июня, в этом месяце также компенсируют прибавку за апрель и май, сообщили в Пенсионном фонде.

На доплату в размере 1000 грн в июне могут претендовать украинцы, которые на данный момент получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа.

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Перерасчет происходит задним числом, так как данные статистики поступают с опозданием. Для того, кто имеет 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета пенсии составляет 0,35. А после перерасчета пенсии с апреля коэффициент увеличится до 0,37.

Согласно закону, на перерасчет пенсии имеют право в апреле те, кто выполнил следующие условия:

продолжили работать после назначения пенсии;

за время работы получили как минимум 24 месяца дополнительного стажа.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:

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