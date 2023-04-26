Сколько придется откладывать с зарплаты для накопительной пенсии: Жолнович назвала цифры

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович детально рассказала о том, какие взносы нужны для накопительной пенсии.

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Пенсионное удостоверение и пенсионерка / коллаж фото УНИАН

Власти Украины планируют внедрить накопительную пенсионную систему ‒ на первом этапе которой взносы за работника будут платить и работодатель, и государство (в формате софинансирования). Об этом заявила руководитель Минсоцполитики Оксаны Жолнович в эфире единого телемарафона.

По ее словам, взносы будут составят до 3%. Но, говорит чиновница, этой суммы мало — взносы должны быть на уровне как минимум 7−10%.

Она также отметила, что только такие взносы смогут обеспечить украинцам достойную пенсию. Следовательно, говорит Жолнович, в процесс должен включаться и сам сотрудник ‒ для того, чтобы обеспечить оптимальные выплаты.

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К слову, немногим ранее заместитель министра соцполитики Дария Марчак заявляла, что накопительные пенсии украинцы смогут передавать по наследству.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:

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