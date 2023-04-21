Тарифы вырастут вдвое: в Украине может подорожать электроэнергия

Повышение тарифов на свет связано с необходимостью восстановления украинской энергетической инфраструктуры, которая была разрушена в результате ракетных ударов.

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В Украине могут повыситься тарифы на свет / Коллаж фото УНИАН

В Украине могут вдвое вырасти тарифы на свет. Необходимость повышения тарифов связана с войной, которую Россия развязала против Украины. В результате ракетных ударов была разрушена энергетическая инфраструктура, восстановление которой требует много денег. Об этом во время телемарафона заявил председатель Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Константин Ущапковский.

Сейчас вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию является открытым.

"Для восстановления питания потребителей использовались временные схемы. Поэтому для обеспечения нового отопительного сезона такие схемы невозможны ... Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть такие: 1,44 грн, 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч", - пояснил Ущапковский.

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По его данным, для полного восстановления украинской энергетической инфраструктуры нужны более 10 миллиардов долларов. Вместо этого партнеры покрывают только 10% необходимых расходов.

Стоит отметить, что в настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн за кВт/ч при потреблении до 250 кВт/ч в месяц, а сверх этого объема — 1,68 грн за кВт/ч.

Цена на газ и свет в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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