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30 тысяч гривен военным: в Генштабе сделали важное заявление

Мария Тупик
19 апреля 2023, 16:47 обновлено 19 апреля, 16:58
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В командовании отметили, что доплаты военным выплачивают также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника.
Выплаты военным, зарплаты военным
Выплаты военным / Коллаж Главред, фото УНИАН. Генштаб

19 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины высказались о возвращении военным доплат в размере 30 тысяч гривен.

В командовании подчеркнули, что солдат, который несет службу и защищает страну, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным.

"Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка, или Авдеевка. Каждый день обороны Украины дается нам очень высокой ценой. Ценой жизней и здоровья наших защитников", — отметили в Генштабе ВСУ.

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Также в ведомстве напомнили о том, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы.

Так, 100 тысяч гривен в месяц, как и раньше, сохранены для защитников, которые воюют непосредственно на переднем крае.

"30 тысяч выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником", - говорится в заявлении Генштаба.

Выплаты происходят пропорционально времени выполнения. Доплаты получают также те, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

Выплаты военным - что важно знать

Как отметили в Генштабе, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. Сообщается, что с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного обеспечения был повышен до 20 100 гривен.

"Убеждены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальной напряженности в боевых подразделениях и с уважением относиться к тем воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", — резюмировали в Генштабе.

Выплаты военным

Выплаты военным 30 тысяч

Напомним, Верховная Рада Украины 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.

Правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 277 народных депутатов. Доплаты должны были вернуть не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

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