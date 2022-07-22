В Украине урезали выплаты военным: кому будут платить меньше

ВСУ / коллаж УНИАН

Кабинет министров изменил условия для выплаты украинским военным 30 тысяч грн во время войны. Соответствующие изменения в постановление №168 Кабмин внес 1 июля.

В соответствии с принятыми изменениями надбавка в размере 30 тысяч гривен теперь будет выплачиваться только защитникам и защитницам, находящимся в зоне боевых действий или в окружении, а 100 тысяч гривен — во время выполнения боевого распоряжения.

Постановление вступило в силу со дня обнародования, его начали применять с 1 июня 2022 года.

Выплаты военным

С начала российского вторжения, 24 февраля, кроме основного ежемесячного обеспечения, военнослужащие и сотрудники других силовых и ведомств безопасности получали еще и дополнительные выплаты.

30 тысяч гривен выплачивали всем военным (кроме срочной службы), а до 100 тысяч гривен надбавки в месяц выплачивали бойцам, непосредственно участвовавшим в боевых столкновениях на передовой.

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