Военным будут платить по 100 тысяч гривен, пока не закончится война - Зеленский

Владимир Зеленский пообещал платить по 100 тысяч гривен военным / Reuters

Военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не закончится война, говорится в заявлении президента Владимира Зеленский.

"Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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