Выплаты военным 30 тысяч гривен: в Раде заблокировали закон

В Верховную Раду внесли проект постановления, который временно блокирует возвращение выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен.
Как отмечается на сайте Верховной Рады, проектом постановления предлагается отменить решение нардепов, которые 10 апреля, одобрили возвращение выплат 30 тысяч гривен для военных в тылу.
Пока такую инициативу не рассмотрят парламентарии, глава Верховной рады Руслан Стефанчук не сможет подписать закон о возвращении выплат и, соответственно, он не вступит в действие.
Кто "заблокировал" закон
Инициатором проекта постановления является депутат от партии "Голос", секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль.
Выплаты военным 30 тысяч - что нужно знать
Напомним, Верховная Рада Украины 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.
Правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 277 народных депутатов. Доплаты должны были вернуть не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.
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