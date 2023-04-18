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300 гривен каждый месяц: кому из пенсионеров будут доплачивать в Украине

Мария Тупик
18 апреля 2023, 20:05 обновлено 18 апреля, 20:14
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Уже в апреле пенсионеры получат пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения 70 лет.
пенсии, пенсии в Украине
Пенсии в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине пенсионерам, которые достигли 70 лет, установили ежемесячную доплату к пенсии в размере 300 грн.

Как сообщили в Пенсионном фонде сведения на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее.

" К началу выплатного периода, который длится с 4 по 25 число каждого месяца, будут внесены доплаты", - сообщили в ПФУ, передает издание издание "На пенсии".

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Соответственно ежемесячно, перед началом начисления, производятся все перерасчеты пенсий на следующий выплатный период, в частности в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 грн.

Поэтому в апреле пенсионеры получат пенсионную выплату с учетом компенсации, установленной с даты достижения 70 лет.

Кто получит повышенную пенсию в 2023 году

С 1 апреля 2023 выплаты пересчитают для украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.

Размер пенсии будет увеличен, если последний раз перерасчет проводился два года назад или ранее, т.е. стаж увеличился как минимум на 24 месяца.

Например, если человек вышел на пенсию (или ему провели перерасчет) в 2021 году и продолжает работать до настоящего времени, то сейчас он может рассчитывать на повышение выплат.

Стоит отметить, следующее увеличение размера пенсий в Украине планируется в июле 2023. Пенсионные выплаты государственным служащим и ученым, назначенные до 31 декабря 2022 проиндексируют на коэффициент 1,2.

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