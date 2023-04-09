Пенсия не менее 7800 гривен: кому положены новые выплаты

Условие получения такой пенсии: не ранее 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

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Пенсии / УНИАН

Украинским пенсионным законодательством предусмотрены пенсии в связи с потерей кормильца, для родных военнослужащих и гражданских лиц.

Пенсию по потере кормильца платят независимо от наличия страхового стажа, в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Условие получения такой пенсии: не ранее 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

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Размер пенсионной выплаты:

70% заработной платы погибшего кормильца членам семьи и ребенку (но не менее 7800 грн).

Если в семье двое и более детей — по 50% на каждого ребенка (но не менее 6100 грн).

Также данная категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право:

пенсию независимо от возраста;

досрочную пенсию по возрасту;

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.

В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат имеют родители и жена (супруг) кормильца.

Условия получения пенсии: достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа или являются лицами с инвалидностью.

Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

Пенсии в Украине

Представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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