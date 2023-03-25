Большой мартовский перерасчет пенсий: в ПФУ назвали фактор, от которого зависят выплаты

В Украине в марте провели перерасчет 10,5 млн пенсий. Как говорят в ПФУ, В среднем украинцы получили прибавку в размере 579,1 грн.

Пенсионеры / коллаж фото УНИАН

В Украине в марте нынешнего года осуществили перерасчет пенсий для 10,5 млн человек. Согласно официальным данным, украинцы-пенсионеры в среднем получили индексацию в размере 579,1 грн. При этом, как сообщили в Пенсионном фонде, жителям Украины пересчитали главный показатель начисления пенсии ‒ размер средней зарплаты, от которого максимально зависит будущая выплата.

Как говорят чиновники, соотношение собственной зарплаты к средней умножают на среднюю зарплату по стране, трудовой стаж и добавляют 1%. Полученная сумма как раз и станет размером будущей пенсии. Вплоть до перерасчета пенсии украинцев были рассчитаны исходя из средней зарплаты по стране в размере 6185 грн.

Соответственно, с 1 марта нынешнего года все пенсии пересчитали с новым размером средней зарплаты – 7405 грн. Это и позволило повысить выплаты на 19,7%. Тем не менее, говорят в ПФУ, проблема остается ‒ украинские пенсионеры очень сильно пострадали от инфляции гривны.

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Как можно посчитать размер будущей пенсии

Для того, говорят в ПФУ, чтобы узнать размер собственной будущей пенсии, соотношение своей зарплаты и средней нужно умножить на 12157 (средняя зарплата за три года) и на 1%. К примеру, если ваша зарплата в два раза выше средней и у вас есть 35 лет стажа, вы можете претендовать на пенсию в размере около 8 509 грн. С минимальной зарплатой можно рассчитывать только на минимальную пенсию (2093 грн).

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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