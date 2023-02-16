Как молодым мамам оформить помощь на ребенка онлайн: инструкция от Минсоцполитики

При рождении ребенка украинки могут оформить помощь от государства онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в канале Telegram.
Для этого нужно зайти на официальный сайт ведомства и выполнить несколько шагов. Сперва в разделе "Е-Сервіси" нужно выбрать раздел "Помощь при рождении ребенка".
После этого нужно зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Далее, чтобы заполнить электронное заявление, потребуется такая информация:
- свидетельства о рождении ребенка;
- паспортов обоих родителей;
- регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщиков обоих родителей;
- номер банковского счета в формате IBAN.
Кроме того, в заявлении необходимо будет указать сведения о ребенке, матери, отце, месте регистрации и фактическом месте проживания (если они не совпадают). После этого нужно выбрать способ, по которому удобно получать выплаты − на банковскую карточку либо на почтовое отделение.
Следующий шаг − если адресные данные заполнены верно, то нужно будет выбрать территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос, а также список банковский учреждений, с которыми территориальный орган соцзащиты заключил договоры в части выплаты пособия.
После этого для внесения банковских реквизитов в блоке "Сведения для осуществления выплаты" требуется:
- Добавить способ осуществления выплаты;
- Выбрать банк для выплаты, номер счета (29 символов), МФО банка (6 символов), код ЕГРПОУ банка (8 символов);
Нужно подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи. Решение о назначении средств придет на верифицированный пользователем e-mail.
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