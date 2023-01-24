Поднять пенсию: эксперт пояснил, как нужно правильно подсчитать будущие пенсионные выплаты

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин рассказал о нюансах расчета размера пенсии в Украине, действующих с декабря 2022 года.

Эксперт пояснил, как нужно правильно подсчитать будущие пенсионные выплаты / коллаж УНИАН

Согласно официальным стандартам, если украинец имеет от 30 лет страхового стажа, то это автоматически означает, что его пенсия будет равняться трети от его зарплаты. Потому и регулярно возникает вопрос о том, какой именно размер зарплаты будет взят за основу при исчислении выплат. О нюансах данного процесса "Социальной информационной платформе" рассказал пенсионный консультант Сергей Коробкин.

Он говорит, что теперь для исчисления размера пенсии по возрасту учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при подтверждении справки о заработной плате первичными документами для исчисления пенсии также учитывается заработная плата за любые шесть десятков календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года (независимо от перерывов). Справку о зарплате за пять лет до 2000-го просят в обязательном порядке только тогда, когда страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев.

Данные о зарплате после 1 июля 2000 года уже есть в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и при назначении пенсии учитываются автоматически, утверждает Коробкин. Проверить свои индивидуальные данные человек может заранее на портале электронных услуг Пенсионного фонда, в приложении "Дія" (там формируются справки ОК-5 и ОК-7) либо в местном отделении ПФУ.

Чтобы знать конкретную сумму зарплаты, которая будет учтена для назначения пенсии, необходимо знать два показателя — показатель средней зарплаты по Украине за три года, предшествующие году обращения за назначением пенсии и индивидуальный коэффициент зарплаты.

С первым показателем ситуация несколько проще. Пенсионный фонд ежегодно обнародует соответствующие данные. К примеру, для тех, кто уходил на пенсию в прошлом году применяли показатель средней зарплаты по стране за 2019−2021 годы. И он составил 10846,37 грн.

Со вторым сложнее. Для того, чтобы узнать, какой показатель будет учитываться в текущем году, необходимо дождаться обнародования показателя средней зарплаты за минувший год и сопоставить его с показателями за 2020 и 2021 годы. Соответственно, пока новые пенсии назначаются с показателем в прошлом году. Когда появится новый показатель, то пенсии, назначенные в начале нынешнего года, должны автоматически быть пересчитаны.

Подытоживая, Коробкин сказал - чтобы пенсия была выше, отмечает эксперт, желательно иметь и больше стажа и высокую зарплату. При этом зарплата должна быть высокой в течение всех лет, а не только в конкретные периоды.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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