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Выплата субсидий по-новому и другие пособия беженцам: что изменится для украинцев с 1 февраля

31 января 2023, 12:13
С ближайшей среды, 1 февраля 2023 года, для граждан Украины многое изменится в вопросе финансовых выплат.
Субсидии
Что изменится для украинцев с 1 февраля / коллаж фото УНИАН

С 1 февраля нынешнего года для граждан Украины вступят в силы изменения, которые коснутся финансовых взаимоотношений между ними и государством.

Отмена безналичных субсидий

Как уже писал Главред, с 1 февраля граждан, получающих жилищные субсидии, ожидает важное изменение – выплаты больше не будут засчитываться автоматически, возможность безналичной оплаты льгот за жилищно-коммунальные услуги отменена.

Таким образом, деньги на субсидии будут поступать на счет получателя в банке. Если такого счета нет, деньги будут априори поступать на их счета в Ощадбанке. Или, по желанию, в другом банке.

А потом уже человек будет самостоятельно платить за пользование жилищно-коммунальными услугами обычным путем.

Только для пенсионеров сохранилась возможность получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.

Доставка денег домой, как это было ранее, отменяется для всех, кроме граждан пенсионного возраста.

Новый порядок выплат украинским беженцам

Больше всего изменений для украинских беженцев в феврале ожидается в Польше. Так, гражданская организация Fundacja Ukraina и гуманитарная миссия Mercy Corps начнут выдавать беженцам по 450 евро пособия на одного человека. К примеру, претендовать на финанасовую помощь в размере 710 злотых в течение трех месяцев смогут украинцы, до сих пор не получавшие средства от ООН, The Lutheran World Federation и IRC.

Также с 1 февраля в Польше можно будет подавать заявление на получение пособия "500 Плюс" за новый расчетный период. Если подать заявления до 30 апреля 2023 года, то это гарантирует непрерывность выплаты пособия, предоставляемого на каждого ребенка до 18 лет независимо от дохода семьи.

Право на такую социальную помощь имеют украинцы, прибывшие в Польшу после 23 февраля 2022 года из-за военных действий и получившие право на проживание в этой стране согласно Закону о помощи гражданам Украины в связи с войной, начатой Российской Федерацией.

Субсидии

Пособие для внутренне перемещенных лиц

Право на помощь на проживание с 1 февраля 2023 года будут иметь внутренние переселенцы, которые:

  • переместились с территорий, где ведутся бои, или которые временно оккупированы;
  • имеют непригодное/разрушенное жилье из-за российского нападения и подали заявку на возмещение потерь до 20 мая 2022 через приложения Дия;
  • имеют документы от органов местного самоуправления по поводу повреждения/уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, терактов, диверсий, российской агрессии;
  • были на учете как переселенцы до 24 февраля 2022 года;
  • получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;
  • повторно переместились с временно оккупированных территорий либо территорий, где ведутся боевые действия, после 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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переселенцы беженцы субсидии
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