В Украине с 1 февраля поменяют правила выдачи субсидий: что изменится

В Украине с 1 февраля отменяют возможность безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии.

В Украине с 1 февраля поменяют правила выдачи субсидий / коллаж фото УНИАН

В Украине с 1 февраля окончательно отменят возможность безналичной оплаты коммунальных услуг за счет субсидии. Об этом сообщает портал Суспільне со ссылкой на заместителя руководителя Главка Пенсионного фонда в Житомирской области Светлану Антонюк.

Она говорит, что если субсидиант уже открыл счет в Ощадбанке, то средства будут поступать непосредственно на его карту. Кроме того, остался также получать выплаты с помощью "Укрпочты".

"Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк. Нужно будет подойти в Ощадбанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег", – рассказывает Антонюк.

Кроме того, говорит она, те украинцы, которые уже оформили субсидии, изменений не почувствуют. Фактически с 1 февраля решением отменяется возможность безналичного расчета (ведь раньше деньги сразу шли на счета коммунальных компаний).

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Другие новости: