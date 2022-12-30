Украинцам могут отказать в получении или заставят вернуть субсидию: в ПФУ назвали причины

В пенсионном фонде назвали факторы, которые влияют на получения субсидии.

Украинцам могут отказать в получении или заставят вернуть субсидию / коллаж фото УНИАН

Украинцам могут отказать в оформлении субсидии, а в некоторых случаях даже забрать ее.

В ПФУ разъяснили, что граждане, получающие субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны в течение 30 календарных дней с момента изменения обстоятельств, влияющих на назначение помощи, сообщить об этом ПФУ.

Что влияет на получение субсидии?

Изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйств.

Изменения перечня полученных жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления.

Изменения выполнения коммунальных услуг или создание объединения совладельцев многоквартирного дома

Единовременная покупка на сумму свыше 50 тс грн.

Обретение права собственности на имущество стоимость которого превышает 50 тыс. грн.

Приобретение права собственности на все транспортные средства кроме мопеда и прицепа на жилые помещения в городе или поселке городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но сообщать о ее приобретении также нужно).

Осуществление сделок по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн в течение 12 месяцев.

Получение членом семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества, гранта или стипендии для обучения).

Открытие депозитного банковского счета или счетов на общую сумму свыше 100 тыс. грн, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.

Когда могут забрать субсидию?

Если получатель скрыл свои действительные доходы и продолжает получать помощь от государства, которое по закону ему не принадлежит.

Из-за неуплаты за коммуналку в полном объеме в период более 3 месяцев и долги за нее более 340 тысяч гривен.

Если нарушитель откажется возвращать деньги за выплаченные ему ранее незаконные субсидии, орган, назначивший выплаты, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании средств.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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