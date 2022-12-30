Украинцам могут отказать в получении или заставят вернуть субсидию: в ПФУ назвали причины

Украинцам могут отказать в оформлении субсидии, а в некоторых случаях даже забрать ее.
В ПФУ разъяснили, что граждане, получающие субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны в течение 30 календарных дней с момента изменения обстоятельств, влияющих на назначение помощи, сообщить об этом ПФУ.
Что влияет на получение субсидии?
- Изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйств.
- Изменения перечня полученных жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления.
- Изменения выполнения коммунальных услуг или создание объединения совладельцев многоквартирного дома
- Единовременная покупка на сумму свыше 50 тс грн.
- Обретение права собственности на имущество стоимость которого превышает 50 тыс. грн.
- Приобретение права собственности на все транспортные средства кроме мопеда и прицепа на жилые помещения в городе или поселке городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но сообщать о ее приобретении также нужно).
- Осуществление сделок по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн в течение 12 месяцев.
- Получение членом семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества, гранта или стипендии для обучения).
- Открытие депозитного банковского счета или счетов на общую сумму свыше 100 тыс. грн, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.
Когда могут забрать субсидию?
- Если получатель скрыл свои действительные доходы и продолжает получать помощь от государства, которое по закону ему не принадлежит.
- Из-за неуплаты за коммуналку в полном объеме в период более 3 месяцев и долги за нее более 340 тысяч гривен.
- Если нарушитель откажется возвращать деньги за выплаченные ему ранее незаконные субсидии, орган, назначивший выплаты, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании средств.
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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