Люди, расходы которых на оплату услуг ЖКХ превышают 20% совокупного дохода семьи, имеют право на монетизированные субсидии.

Монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг: как поменяли механизм / коллаж фото УНИАН

Украинцы, расход которых на оплату коммунальных услуг превышают 20% совокупного дохода семьи, имеют право на монетизированные субсидии. Об этом сообщает портал Обозреватель со ссылкой на слова представителей пресс-службы Минсоцполитики.

По словам чиновников, согласно новым правилам оформить субсидию можно и в Центре предоставления админуслуг (он же − ЦНАП), и в органах местной власти, и в Пенсионном фонде.

"Передача функции выплаты субсидий Пенсионному фонду позволяет оптимизировать процессы выплат, сделать их более прозрачными и более эффективно администрировать. Украинцы получат выплаты удобно и в полном объеме. Цель Министерства социальной политики – обеспечить право людей на помощь от государства при любых обстоятельствах, особенно в условиях военного времени", – рассказали в Минсоцполитики.

Кроме того, говорят чиновники, подавать заявления на монетизацию субсидий в Пенсионный фонд можно с 1 декабря (либо через веб-портал, либо через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины). Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением "Дия".

А тем украинцам, которые уже оформили субсидию, по словам чиновников, не нужно повторно обращаться в Пенсионный.

"Определенные органами соцзащиты выплаты будут поступать до завершения отопительного периода", – рассказали в ПФУ.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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