Украинцам в декабре пересчитают соцстандарты: кому повысят выплаты, субсидии и пенсии

Украинцам в декабре пересчитают соцстандарты / коллаж УНИАН

В Украине в декабре проведут последнюю индексацию доходов в нынешнем году ‒ в результате чего увеличится большинство социальных выплат (вместе с ростом социальных стандартов), сообщает портал "Обозреватель".

Прожиточный минимум повысят для всех категорий украинцев. Для пенсионеров этот показатель увеличится на 66 гривен и достигнет 2093 гривен. До аналогичной суммы увеличится и минимальная пенсия.

Прожиточный минимум для взрослого украинца увеличится с декабря нынешнего года на 84 гривны и достигнет 2684 грн.

Соответственно, увеличатся и некоторые социальные выплаты. К примеру, родители-воспитатели имеют право получать один прожиточный минимум (выплата увеличится с 2600 до 2684 грн), а просто воспитатели будут получать 13 420 грн.

От прожиточного минимума для детей в первую очередь зависит размер выплаты алиментов. По закону, минимальный размер не может быть ниже 50% от прожиточного минимума. В результате размер алиментов увеличится:

для детей до 6 лет – от 1105 до 1136 грн;

для детей от 6 до 18 лет – от 1 372 до 1 416,5 грн.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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