В Украине повысили пенсии: кому из украинцев повезло / УНИАН / https://ua.depositphotos.com/

В Украине с 1 октября пенсии повысили сразу нескольким категориям населения ‒ такое положение вещей связано с пересмотром минимальных зарплат, а также уже с утвержденными программами повышения соцвыплат, сообщает "Обозреватель".

На повышение могут рассчитывать некоторые военные пенсионеры. Минимальные выплаты для людей, которые стали инвалидами в результате военных действий (в зависимости от группы инвалидности и воинского звания) будут получать минимум 6 532, 50 гривен (вместо прежних 4 396 гривен).

Кроме того, пенсионеры старше 70 лет, которые выполнили требования по стажу и получают меньше 3 тысяч грн, могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Минимальная пенсия для них составит именно 3 тысяч грн с 1 октября (повысят тем, у кого ранее они были меньше).

При этом, если нет необходимого трудового стажа:

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет установят минимальную выплату в размере 2500 грн;

пенсионерам в возрасте от 80 лет – 2600 грн.

Кроме, в октябре в Украине случилось повышение минимальной зарплаты всего на 200 грн ‒ с 6500 до 6700 грн. Но, с учетом уровня инфляции, которая в текущем году составила более 30%, такое повышение на 3% вряд ли станет заметно для украинцев.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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