Получить сразу шесть пенсий авансом: в Пенсионном объяснили, кто из украинцев имеет право

В Пенсионном объяснили. кто из украинцев имеет право получить пенсию наперед / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину многие отечественные пенсионеры вынуждены были покинуть страну и искать убежище за границей. Представители Пенсионного фонда сделали разъяснение по данному поводу.

Чиновники говорят обеспокоенным людям ‒ в случае, если пенсионеру приходится выехать за границу на долгое время, то пенсия может быть выплачена авансовым методом. За полгода вперед перед выездом ‒ но строго по заявлению. Но для использования такого варианта пенсионеру нужно будет по месту жительства сняться с учета в региональном отделении Пенсионного фонда.

Кроме того, в ПФУ лишний раз напомнили ‒ в Украине пенсия выплачивается в денежной форме ежемесячно с 4-го до 25-го числа (либо через отделения "Укрпошты" либо через банк).

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В случае же, если пенсионер пребывает за границей, то пенсия выплачивается в том случае, если такое предусмотрено международными договорами, которые были заключены правительством Украины.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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