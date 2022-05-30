В Минсоцполитики рассказали, как будет повышаться пенсия в Украине / коллаж фото УНИАН

Руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная крайне надеется на своевременное выполнение программы планового повышения пенсий в Украине в соответствии с возможностями госбюджета. Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

"Я буду надеяться, что наши возможности позволят выполнять календарь повышения пенсий. Ведь мы сделали это в марте, когда была уже война, а мы проиндексировали пенсии... Следующее повышение будет с июля, оно будет связано с повышением прожиточного минимума, и мы сделаем пересчет пенсионерам. Там перечисляются надбавки за стаж сверхурочный, дополнительные выплаты у людей, которые привязаны к прожиточному минимуму", ‒ сказала чиновница.

Лазебная отметила, что сейчас проводится автоматическое перечисление пенсий работающим пенсионерам.

"Но есть сложности по отчетности работодателей, где работают эти пенсионеры. Поэтому сейчас за май Пенсионный фонд сделает перерасчет, и работающие пенсионеры, начиная с июня, получат пересчитанные пенсии. Но выплата будет идти и за апрель, и за май, потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с апреля", ‒ сказала она.

Руководитель Минсоцполитики также особо отметила, как могут получить пенсии пенсионеры, которым пришлось из-за войны уехать за границу. По словам чиновницы, такие люди могут вовремя получить пенсии на свои банковские карты.

"Есть вопросы с теми, кто уехал, а получали через почтовые отделения. Но есть множество способов изменить способ получения пенсий. Если они не могут получить, то их пенсия просто ждет в Украине. Или можно через портал Пенсионного фонда открыть свой кабинет и изменить способ выплаты", - рассказала Лазебная.

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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