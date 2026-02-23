Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

Юрий Берендий
23 февраля 2026, 18:15
Серьезный экономический кризис в России может произойти уже в ближайшие месяцы, отметил Жданов.
'Черный лебедь уже близко': России дали всего несколько месяцев, что будет дальше
России дали всего несколько месяцев - Жданов анонсировал "черный лебедь" для Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Россия будет вынуждена запустить "печатный станок"
  • Экономика страны-агрессора может обвалиться уже к лету
  • Стоит ждать "черного лебедя"

Лето этого года может стать переломным моментом для России, а ее экономика способна начать стремительно приходить в упадок уже в течение ближайших трех-четырех месяцев. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Да. И "черный лебедь" уже близко: на заседании правительства россияне сами себе дали три-четыре месяца, после чего начнется обвал. В России придется включить на полную мощность "печатный станок", а это будет колоссальная инфляция. Представляете, что там будет, если уже сейчас в России ввели ограничения на покупку огурцов в одни руки!", - иронизирует он.

видео дня

Он отметил, что парадокс заключается в готовности российского общества мириться с низким уровнем жизни ради агрессивной политики и силовых действий, которые впоследствии пытаются оправдать или забыть. По его словам, в этом кроется как проблема, так и сила России — она не останавливается ни перед какими ограничениями. В то же время Украине приходится противостоять этому, несмотря на существенные трудности с поставками вооружения.

"Ждем "черного лебедя", мы его подкормим. Лето — это Рубикон. Советую следить за Набиуллиной, которая уже не стесняется в выражениях, описывая ситуацию в российской экономике, и в очередной раз положила на стол заявление об увольнении", — резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Какова ситуация в российской экономике – мнение эксперта

Как писал Главред, ситуация на мировом нефтяном рынке уже сказывается не только на состоянии российской экономики, но и на возможностях финансирования войны против Украины. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, об этом свидетельствует необходимость сокращения расходов на производство вооружения, а также рост задолженности на предприятиях российского оборонного комплекса — выплаты там урезали еще в середине прошлого года.

Эксперт отметил, что уже в начале 2026 года заметно: проблем в России стало больше по сравнению с предыдущим годом, ведь первый квартал 2025-го ей удалось относительно стабильно пройти благодаря тогдашним более-менее высоким ценам на нефть.

"Все это непременно повлияет на оборонный бюджет РФ, потому что денег все больше и больше не хватает", - отметил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новый этап мирных переговоров между Украиной и Россией с участием США может состояться уже на этой неделе. Стороны подходят к моменту принятия ключевых решений, сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Между тем Москва и Минск снова заявляют о проведении совместных военных учений на территории Беларуси, что создает серьезные риски для Украины. Об этом отметил президент Владимир Зеленский.

В то же время президент США Дональд Трамп, вероятно, достиг определенных бизнес-договоренностей с Россией и ожидает согласия Украины на предложенный "мирный план", чтобы публично объявить о соглашениях с Москвой. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Олег Жданов новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:49Экономика
Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

18:16Украина
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Последние новости

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

Реклама
17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

Реклама
15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

14:37

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

14:15

Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

14:10

Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостейВидео

14:10

Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

14:05

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

13:53

Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

13:49

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:37

Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

13:32

Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный переченьВидео

13:02

Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

12:54

"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

12:45

Старшая дочь Ольги Сумской ошеломила поступком в РФ - детали

12:38

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

12:28

Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

12:23

"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

Реклама
11:48

Больше мяса и едят меньше: какие утки наиболее выгодны для хозяйства

11:47

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

11:46

"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

11:36

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:30

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:29

Мстислав Чернов сделал мощное заявление после победы российского фильма на BAFTAВидео

11:03

Контингент во Львове не нужен: Зеленский сказал, где необходимы иностранные военныеВидео

10:54

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:47

Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять