'Черный лебедь уже близко': России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

Лето этого года может стать переломным моментом для России, а ее экономика способна начать стремительно приходить в упадок уже в течение ближайших трех-четырех месяцев. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.
"Да. И "черный лебедь" уже близко: на заседании правительства россияне сами себе дали три-четыре месяца, после чего начнется обвал. В России придется включить на полную мощность "печатный станок", а это будет колоссальная инфляция. Представляете, что там будет, если уже сейчас в России ввели ограничения на покупку огурцов в одни руки!", - иронизирует он.
Он отметил, что парадокс заключается в готовности российского общества мириться с низким уровнем жизни ради агрессивной политики и силовых действий, которые впоследствии пытаются оправдать или забыть. По его словам, в этом кроется как проблема, так и сила России — она не останавливается ни перед какими ограничениями. В то же время Украине приходится противостоять этому, несмотря на существенные трудности с поставками вооружения.
"Ждем "черного лебедя", мы его подкормим. Лето — это Рубикон. Советую следить за Набиуллиной, которая уже не стесняется в выражениях, описывая ситуацию в российской экономике, и в очередной раз положила на стол заявление об увольнении", — резюмирует он.
Какова ситуация в российской экономике – мнение эксперта
Как писал Главред, ситуация на мировом нефтяном рынке уже сказывается не только на состоянии российской экономики, но и на возможностях финансирования войны против Украины. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
По его словам, об этом свидетельствует необходимость сокращения расходов на производство вооружения, а также рост задолженности на предприятиях российского оборонного комплекса — выплаты там урезали еще в середине прошлого года.
Эксперт отметил, что уже в начале 2026 года заметно: проблем в России стало больше по сравнению с предыдущим годом, ведь первый квартал 2025-го ей удалось относительно стабильно пройти благодаря тогдашним более-менее высоким ценам на нефть.
"Все это непременно повлияет на оборонный бюджет РФ, потому что денег все больше и больше не хватает", - отметил эксперт.
Напомним, как ранее сообщал Главред, новый этап мирных переговоров между Украиной и Россией с участием США может состояться уже на этой неделе. Стороны подходят к моменту принятия ключевых решений, сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
Между тем Москва и Минск снова заявляют о проведении совместных военных учений на территории Беларуси, что создает серьезные риски для Украины. Об этом отметил президент Владимир Зеленский.
В то же время президент США Дональд Трамп, вероятно, достиг определенных бизнес-договоренностей с Россией и ожидает согласия Украины на предложенный "мирный план", чтобы публично объявить о соглашениях с Москвой. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
