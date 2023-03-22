Четыре группы: кому в марте не подняли пенсии

С начала первого месяца весны 2023 года, марта, в Украине для большинства пенсионеров произошла индексация выплат. Однако некоторые из них остались с прежними размерами пенсий, сообщает "24 канал".
Еще раз стоит напомнить, что с первого дня марта нынешнего года украинские пенсионеры получили индексацию своих пенсий в размере от ста до полутора тысяч гривен - в зависимости от того, сколько им лет, и какого размера они получали зарплату, когда работали.
Кому в 2023 году не повысят пенсию вообще:
- Работающим пенсионерам, которые имеют небольшой страховой стаж с расчетным размером ниже 2,1 тысячи гривен;
- Бывшим сотрудникам прокуратуры;
- Гражданам, получающим пенсии в размере свыше максимально возможной суммы, которая установлена законодательством Украины (по состоянию на февраль 2023 года максимальная пенсия в равна десятикратному размеру прожиточного минимума ‒ 20 930 гривен);
- Тем, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание (к примеру, судьи).
Как сильно подняли пенсии с 1 марта
С 1 марта пенсионерам проиндексировали пенсии от 100 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста и размера зарплаты.
На минимальную доплату в 100 гривен моли рассчитывать молодые пенсионеры, которым выплаты были назначены в 2020 – 2022 годах. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло несколько раньше.
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
Вас могут заинтересовать такие новости:
- Некоторые из украинцев могут выйти на пенсию в 50 лет: какие условия и что для этого нужно
- Как молодым мамам оформить пособие на ребенка онлайн: инструкция от Минсоцполитики
- У украинцев будут проблемы со стажем и выходом на пенсию: ученая объяснила, в чем дело