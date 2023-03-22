Четыре группы: кому в марте не подняли пенсии

В результате индексации в марте 2023 года некоторые украинские пенсионеры не получили ни одной надбавки к своим выплатам.

Четырем группам пенсионерам в Украине с 1 марта не подняли пенсии / коллаж фото УНИАН

С начала первого месяца весны 2023 года, марта, в Украине для большинства пенсионеров произошла индексация выплат. Однако некоторые из них остались с прежними размерами пенсий, сообщает "24 канал".

Еще раз стоит напомнить, что с первого дня марта нынешнего года украинские пенсионеры получили индексацию своих пенсий в размере от ста до полутора тысяч гривен - в зависимости от того, сколько им лет, и какого размера они получали зарплату, когда работали.

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Кому в 2023 году не повысят пенсию вообще:

Работающим пенсионерам, которые имеют небольшой страховой стаж с расчетным размером ниже 2,1 тысячи гривен;

Бывшим сотрудникам прокуратуры;

Гражданам, получающим пенсии в размере свыше максимально возможной суммы, которая установлена законодательством Украины (по состоянию на февраль 2023 года максимальная пенсия в равна десятикратному размеру прожиточного минимума ‒ 20 930 гривен);

Тем, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание (к примеру, судьи).

Как сильно подняли пенсии с 1 марта

С 1 марта пенсионерам проиндексировали пенсии от 100 до 1,5 тысячи гривен в зависимости от возраста и размера зарплаты.

На минимальную доплату в 100 гривен моли рассчитывать молодые пенсионеры, которым выплаты были назначены в 2020 – 2022 годах. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло несколько раньше.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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