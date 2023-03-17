В среднем больше 15 тысяч грн: стало известно, кто в Украине получает гигантскую пенсию

Как говорят в Пенсионном фонде, пенсии нардепов и прокуроров во много раз выше, чем у большинства пенсионеров в Украине

Нардепы и прокуроры в Украине получают самые большие пенсии - ПФУ / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине в рамках индексации в марте 2023 года увеличили даже минимальные пенсии. Но у многих пенсионеров сумма повышения получилась совсем незначительной. Портал "Апостроф" опросил представителей Пенсионного фонда по поводу того, у кого из украинцев реально высокие пенсии.

Средний размер пенсии народного депутата Верховной Рады за минувший год составил почти 15,5 тысячи гривен без учета доплат, повышений, надбавок и компенсационных выплат. В то же время годовая сумма таких расходов составила около 136 тысяч гривен.Аналогичная ситуация и с пенсиями прокуроров.

Журналисты "Апострофа" пишут, что пенсии прокуроров в странах Европы гораздо скромнее. Например, в Польше — 450 евро, Латвии — 300 евро, Литве — 220 евро, Болгарии — 130 евро, Эстонии — 230 евро, Румынии — 175 евро.

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Только в Великобритании пенсионеры-прокуроры получают примерно как их украинские коллеги ‒ 900 евро (но из этих средств около 20% уходит на налоги).

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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