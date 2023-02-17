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У украинцев будут проблемы со стажем и выходом на пенсию: ученая объяснила, в чем дело

17 февраля 2023, 08:49
В Украине ежегодно требования к стажу увеличивается на 12 месяцев. В 2023-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа.
Пенсионеры, пенсия
В 2023-м ля выхода на пенсию 60-летнему человеку нужно иметь 30 лет стажа - ученая / коллаж фото УНИАН

В Украине каждый год требования к стажу, достаточному для выхода на пенсию, усиливаются на дюжину месяцев. В 2023-м, к примеру, для выхода на пенсию 60-летнему человеку нужно будет иметь 30 лет стажа. Как говорит старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко в комментарии "Обозревателю", к 2028 году норма стажа будет составлять уже 35 лет.

По словам ученой, критическим станет 2025 год, начиная с которого большинство украинцев не сможет выйти на пенсию вовремя.

Ранее аналитики Пенсионного фонда утверждали, что даже при условии изменения требований к стажу около 55% украинцев все равно смогут выйти на пенсию в 60 лет. Но эти оценки были составлены еще до коронавир*сной пандемии и полномасштабной войны. Только с началом полномасштабной войны (и по самым предварительным подсчетам) около 3 млн украинцев перестали платить единый социальный взнос. И, стало быть, им не засчитывается стаж.

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Как говорит Ткаченко, если ситуацию не изменить и требования к стажу не снизить, то при формально существующем пенсионном возрасте в 60 лет украинцы будут вынуждены работать минимум до 63 или даже до 65 лет. Иначе, все кто не выполнит требования по стажу, не смогут вовремя получить пенсию.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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