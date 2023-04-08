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В Украине появится новый тип пенсий: кому повезет получить дополнительные 7 тысяч грн

Дмитрий Видоменко
8 апреля 2023, 12:00 обновлено 8 апреля, 12:06
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В Украине появится дополнительный вид пенсии – меценатская. Как говорят в ПФУ, ее смогут получить украинцы, которым решит помочь родственник или знакомый.
Монеты, пенсионеры
Есть категория украинцев, которым повезет получить дополнительные 7 тысяч грн - ПФУ / коллаж фото УНИАН

В Украине появится дополнительный вид пенсии – меценатская, которую смогут получать те украинцы, которым решат помочь деньгами родственники или друзья. Об этом сообщается на официальной странице Пенсионного фонда в Facebook.

Как пишут чиновники, при пересчете на благотворительную адресную пенсию 10 тысяч грн, 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч, а еще 3 тысячи грн пойдут на пенсии другим украинцам.

"После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, 70% благотворительного персонализированного взноса (в приведенном примере это 7 тысяч гривен) будет включено в выплатные документы для избранного пенсионера. Остальные, 30%, будут направлены на финансирование пенсий других пенсионеров", – говорят в ПФУ.

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Также сообщается, что любой гражданин Украины, который проживает в Украине либо за границей, может сделать взнос в Пенсионный фонд ‒ для того, чтобы увеличить размер пенсии своих родителей, бабушек и дедушек (либо просто близких людей).

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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