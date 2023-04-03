УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Повышение пенсий: какой категории украинцев сделают перерасчет в апреле

3 апреля 2023, 08:00
Перерасчет пенсий в Украине коснется одной из категорий пенсионеров. С 1 апреля повысят выплаты на основании стажа для 600 тысяч украинцев.
Пенсия, деньги, пенсионеры
Пенсия и пенсионеры / УНИАН

Очередной перерасчет пенсий в Украине состоится в апреле 2023 года. Как говорят украинские чиновники из Минсоцполитики, на повышение выплат может рассчитывать одна из категорий пенсионеров.

По словам должностных лиц, в марте пенсии проиндексировали 10,5 млн украинцев, а в апреле правительство анонсировало перерасчет выплат еще 600 тысячам украинцев.

С 1 апреля 2023 выплаты пересчитают для украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.

видео дня

Кроме того, размер пенсии будет увеличен, если последний раз перерасчет проводился два года назад или ранее (поскольку стаж увеличился как минимум на два года).

К примеру, если человек вышел на пенсию (или ему провели перерасчет) в позапрошлом году и продолжает работать до 2023 года, то сейчас он может рассчитывать на повышение выплат.

Причем, естественно, для каждого пенсионера сумма перерасчета индивидуальна и будет осуществляться в автоматическом порядке. А вот узнать детальную информацию о доплатах можно будет после перерасчета в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Кроме того, в апреле 2023 года пенсионеры продолжат получать ежемесячные доплаты по возрасту. Данную программу инициировал президент Владимир Зеленский.

Набдавки к основной пенсии составят:

  • для лиц от 70 лет – 300 грн;
  • для лиц от 75 до 80 лет – 456 грн;
  • пенсионерам старше 80 лет – 570 грн.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

Вас могут заинтересовать такие новости:

пенсии пенсионеры выплаты пенсии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:17

Убийство пропагандиста Татарского может быть предупреждением Пригожину — ISW

08:00

Повышение пенсий: какой категории украинцев сделают перерасчет в апреле

07:32

"РФ расставляет изощренные ловушки": из-за промедления Запада Украина теряет самых опытных пилотов – The TelegraphВидео

06:56

О чем Зеленскому стоило бы поговорить с Симнение

06:41

Воевал в самых горячих точках: в боях за Бахмут погиб военный ГУР "Махно"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:34

Как правильно омолодить грушу: простые советы для всех садоводов

03:50

"Нужно успеть до ретроградного Меркурия": астролог рассказал, в каких делах ждать успеха в апрелеВидео

03:10

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

02:00

Китай может переформатировать власть в РФ: эксперт раскрыл вероятный сценарийВидео

Реклама
01:30

Звездная украинская каратистка снялась в открытом платье без бюстгальтера

00:51

Вся рассада и растения могут погибнуть: что нельзя делать 3 апреля - приметыВидео

02 апреля, воскресенье
23:40

"Бросили головой об плитку, я не мог дышать": пострадавший военный раскрыл детали нападения в храме МПВидео

23:00

"Лучшая оборона – это наступление": Свитан спрогнозировал дальнейшие действия армии РФ на фронтеВидео

22:30

Умер известный украинский актер Александр Гетманский

22:07

Россия разразилась угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТОВидео

21:33

"Украинский музыкант на обложке": Юлия Санина украсила собой британский The TimesВидео

21:22

"Готовимся к запланированным событиям": Зеленский анонсировал весомую неделю на пути к победе УкраиныВидео

21:07

"Россию ждет необратимые процессы": Подоляк сделал заявление после гибели боевика "ДНР" Татарского

20:59

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

20:49

Сбежавшую в РФ Галину Безрук избил муж после того, как их дочь укусила собакаВидео

Реклама
20:33

Россия в Бахмуте бросает в бой вагнеровцев и десантников, ситуация очень напряженная – Маляр

20:27

Сложная оптическая иллюзия, которую невозможно разгадать за 5 секунд: как найти арбуз без косточек

20:19

"Идут на убой, как скот": Фейгин объяснил, почему россияне молча гибнут за ПутинаВидео

19:46

О чем свидетельствуют разговоры Орбана о миротворцахмнение

19:24

"Любовь нечаянно нагрянет": Слава Каминская показала нового избранника

19:11

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб военный пропагандист РФ ТатарскийВидео

18:42

Избиение военного в церкви Хмельницкого: мэр требует запретить УПЦ, возле храма собираются люди

18:32

В Венгрии цинично подыграли Кремлю: напугали ядерной войной из-за помощи УкраинеВидео

18:25

"Мерзкая особа": российскую чемпионку ОИ жестко затравили в РФ за оскорбление УкраиныВидео

18:09

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

17:12

Посол Украины разнес однопартийцев Шольца: надо требовать не переговоров, а вывода войск ПутинаВидео

17:09

"Путина и его приспешников устранят": оппозиционер рассказал о неизбежном поражении РФ в УкраинеВидео

16:57

"Остановить было невозможно": в России пронесся огромный огненный смерчВидео

16:01

"Будем созидать": Санников рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус после окончания войныВидео

16:01

Украине нужна новая волна мобилизации: боец ВСУ назвал главную причину

15:44

Армения не будет арестовывать Путина, а Римский статут ей нужен для противостояния с АзербайджаномВидео

15:41

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

15:06

Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения в ЛитвеВидео

14:55

Украинцы получат новую пенсию в апреле: кому добавят еще 500 гривенВидео

14:50

Китай изучает победы Украины и поражения РФ на случай столкновения с Тайванем – NYTВидео

Реклама
14:28

"Движемся к поражению": Гиркин с "патриотами" истерит из-за провалов оккупантов в УкраинеВидео

14:21

Астролог предупредила о мощных испытаниях в апреле для каждого знака зодиака - гороскопВидео

14:07

Звезда сериала "Теория большого взрыва" впервые стала мамой - первые фото младенца

13:28

Пекин может пойти против Москвы: эксперт спрогнозировал крах ядерного шантажа РФВидео

13:24

"Постарела конкретно": жену Пескова не узнали даже россиянеВидео

13:23

В Хмельницком в церкви священники УПЦ УП избили военногоВидео

12:42

Угрожает судом человеческим и Божьим: Медведев набросился на Зеленского из-за УПЦ МПВидео

12:38

"Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФВидео

12:23

Снег будет заметать Украину: синоптики предупредили о мощном циклоне и "диких" ливняхВидео

12:18

ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять