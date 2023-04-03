Повышение пенсий: какой категории украинцев сделают перерасчет в апреле

Очередной перерасчет пенсий в Украине состоится в апреле 2023 года. Как говорят украинские чиновники из Минсоцполитики, на повышение выплат может рассчитывать одна из категорий пенсионеров.
По словам должностных лиц, в марте пенсии проиндексировали 10,5 млн украинцев, а в апреле правительство анонсировало перерасчет выплат еще 600 тысячам украинцев.
С 1 апреля 2023 выплаты пересчитают для украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.
Кроме того, размер пенсии будет увеличен, если последний раз перерасчет проводился два года назад или ранее (поскольку стаж увеличился как минимум на два года).
К примеру, если человек вышел на пенсию (или ему провели перерасчет) в позапрошлом году и продолжает работать до 2023 года, то сейчас он может рассчитывать на повышение выплат.
Причем, естественно, для каждого пенсионера сумма перерасчета индивидуальна и будет осуществляться в автоматическом порядке. А вот узнать детальную информацию о доплатах можно будет после перерасчета в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Кроме того, в апреле 2023 года пенсионеры продолжат получать ежемесячные доплаты по возрасту. Данную программу инициировал президент Владимир Зеленский.
Набдавки к основной пенсии составят:
- для лиц от 70 лет – 300 грн;
- для лиц от 75 до 80 лет – 456 грн;
- пенсионерам старше 80 лет – 570 грн.
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.
По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.
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