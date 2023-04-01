УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделать

1 апреля 2023, 13:10
В Украине запустили цифровой сервис, который дает возможность увеличить страховой стаж, необходимый для назначения пенсии.
Пенсия, деньги, пенсионеры
Пенсия, деньги, пенсионеры / УНИАН

В Украине запустили новый цифровой сервис, с помощью которого украинцы могут добровольно платить страховые взносы ‒ для того, чтобы увеличить стаж, который необходим для назначения пенсии. Об этом сообщила замруководителя Офиса президента Юлия Соколовская.

Она говорит, что с помощью нового инструмента украинцы могут увеличить размер своих будущих пенсионных выплат.

"Сегодня на портале Пенсионного фонда появился очень простой инструмент, позволяющий в несколько кликов внести страховой взнос. Это больше опция для людей, которые еще не являются пенсионерами", — отметила чиновница.

видео дня

По ее словам, пока такой услугой могут воспользоваться 3 категории украинцев:

  • украинцы, которые выехали за границу, работают там, но хотят в будущем иметь пенсию в Украине;
  • граждане предпенсионного возраста, которым не хватает стажа, который можно докупить;
  • люди, которые сейчас работают, но получают низкую зарплату — могут добровольными взносами увеличить размер своей будущей пенсии, потому что в солидарной пенсионной системе на уровень выплат влияет не только стаж, но и уровень зарплаты.

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, добровольно участвовать в пенсионном страховании могут принимать все украинцы, которые достигли возраста в 16 лет. Также можно платить взносы и за других людей.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, изначально нужно заключить договор с ПФУ.

Нужно для такой цели:

  • на сайте Пенсионного фонда авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпис" или системы GOV.ID;
  • в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать вкладку "Договор на добровольное участие" — внести данные о лице, за которое буду вноситься взносы;
  • дать согласие на обработку персональных данных — с условиями можно ознакомиться в разделе "Просмотреть договор";
  • перейти к оплате через кнопку "Подписать и оплатить" — можно выбрать оплату через Portmone или же сформировать платежное поручение для внесения средств, к примеру, через какой-либо украинский банк.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

Вас могут заинтересовать такие новости:

пенсии пенсионеры выплаты пенсии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:29

Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальше

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделатьВидео

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

12:39

Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодексаФото

12:26

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьбаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:02

Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от УкраиныВидео

11:49

Гороскоп на завтра 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новостьВидео

11:46

План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался ГерасимовВидео

11:34

Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку - МинобороныВидео

Реклама
11:08

"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула СкабеевуВидео

11:00

В боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

10:19

Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

10:08

Ноги похожи на спички, теряет вес: Путин находится под действием сильных наркотиков - СоловейВидео

10:00

СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру - СМИВидео

10:00

В сладостях "Рошен" румынские таможенники нашли контрабанду сигарет с фабрики Григория Козловского

09:46

Гороскоп на сегодня 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:35

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

09:31

"Киев повысил ставку": встреча Си Цзиньпина и Зеленского произойдет скоро, у Пекина дедлайн - экспертВидео

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой от ПутинаВидеоблоги

Реклама
08:50

ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута - ISW

08:27

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

08:18

США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты - американский генерал

08:15

Вирус Путина поразил Си Цзиньпина, Китай готовится убиться о стенумнение

07:44

Победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна - генерал МиллиВидео

07:05

Гороскоп на апрель 2023 для Рыб: конфликты в семье и смена источника доходаВидео

06:20

На "мерсе" в Царство небесное не въедешьмнение

05:31

Гороскоп на апрель 2023 для Козерогов: конфликты, возвращение бывших поклонников, сюрпризыВидео

03:30

Китай выступил против ядерного оружия в Беларуси: эксперт объяснил, что нужно ПекинуВидео

02:42

"Пятно на стене не от Джигурды осталось?": Волочкова показала видео со спальниВидео

02:15

5 вещей, которые не стоит покупать на распродаже: очень быстро отправятся на помойку

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, применит РФ против Украины тактическое ядерное оружиеВидео

00:05

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

31 марта, пятница
23:46

"Лукашенко будут ненавидеть": Санников прокомментировал возможность размещения ядерки в БеларусиВидео

23:30

Пузатый умирающий лебедь: в сеть попало очень неудачное фото Волочковой в пачкеВидео

22:55

Потап отреагировал на слухи о разводе с Каменских

22:21

"Больше ничего не решает": Зеленский указал место Лукашенко в истории с ядерным оружием в БеларусиВидео

21:53

Ажиотаж в аптеках отменяется: в Минздраве успокоили украинцев относительно продажи лекарств по рецептуВидео

21:12

Гороскоп на апрель 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц весныВидео

21:09

Китай зарубил передачу ядерного оружия другим странам, а у Лукашенко резко огрызнулись в ООНВидео

Реклама
20:54

"У Путина была неудачная встреча с Си Цзиньпинем": Зеленский прокомментировал ядерные угрозы РФВидео

20:20

"Волки в овечьей шкуре": Медведев закатил истерику и сделал резкий выпад в адрес миротворцев НАТОВидео

19:54

Большинство лекарств в Украине теперь по рецепту: как купить препараты и почему нас ждут проблемы

19:15

Какое оружие Пекин уже сейчас может поставлять оккупантам: Жданов удивил подробностямиВидео

18:50

Вводить продажу лекарств по рецептам в условиях войны - бессмыслицамнение

18:44

"Миротворцы выглядят комично": Подоляк разнес Лукашенко и поставил условие войскам РФВидео

17:35

"Воевал в самом аду, чтобы попасть в рай": на войне погиб талантливый актер Антон ПрасоленкоВидео

17:05

Зачем в кофе добавляют активированный уголь: удивительный ответ о новом напиткеВидео

16:45

Наступление России достигло кульминации, план Путина по Донбассу провалился – ГУРВидео

16:38

Зачем опытные хозяйки стирают тюль солью: уникальный секрет, который удивит

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять