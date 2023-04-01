У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделать

В Украине запустили цифровой сервис, который дает возможность увеличить страховой стаж, необходимый для назначения пенсии.

Пенсия, деньги, пенсионеры / УНИАН

В Украине запустили новый цифровой сервис, с помощью которого украинцы могут добровольно платить страховые взносы ‒ для того, чтобы увеличить стаж, который необходим для назначения пенсии. Об этом сообщила замруководителя Офиса президента Юлия Соколовская.

Она говорит, что с помощью нового инструмента украинцы могут увеличить размер своих будущих пенсионных выплат.

"Сегодня на портале Пенсионного фонда появился очень простой инструмент, позволяющий в несколько кликов внести страховой взнос. Это больше опция для людей, которые еще не являются пенсионерами", — отметила чиновница.

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По ее словам, пока такой услугой могут воспользоваться 3 категории украинцев:

украинцы, которые выехали за границу, работают там, но хотят в будущем иметь пенсию в Украине;

граждане предпенсионного возраста, которым не хватает стажа, который можно докупить;

люди, которые сейчас работают, но получают низкую зарплату — могут добровольными взносами увеличить размер своей будущей пенсии, потому что в солидарной пенсионной системе на уровень выплат влияет не только стаж, но и уровень зарплаты.

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, добровольно участвовать в пенсионном страховании могут принимать все украинцы, которые достигли возраста в 16 лет. Также можно платить взносы и за других людей.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, изначально нужно заключить договор с ПФУ.

Нужно для такой цели:

на сайте Пенсионного фонда авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпис" или системы GOV.ID;

в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать вкладку "Договор на добровольное участие" — внести данные о лице, за которое буду вноситься взносы;

дать согласие на обработку персональных данных — с условиями можно ознакомиться в разделе "Просмотреть договор";

перейти к оплате через кнопку "Подписать и оплатить" — можно выбрать оплату через Portmone или же сформировать платежное поручение для внесения средств, к примеру, через какой-либо украинский банк.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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