Добавили только 100 грн: законно ли некоторым украинцам в марте по-минимуму подняли пенсии

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн. Портал Social объяснил, почему так произошло.
По данным специалистов, минимальную прибавку в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев. И ситуация состоит в том, что это люди, которые вышли на пенсию в период с 2020 по 2022 год. И им, соответственно, пенсия рассчитывалась с более высокой, чем в предыдущие годы, средней заработной платы, чем людям, которые вышли на пенсию до 2020 года. Причем, к примеру, даже статус потерпевшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС на ситуацию с прибавкой никак не влияет, потому как, если у человека нет группы инвалидности, то ему пенсию исчисляют на общих основаниях.
Кроме того, говорят эксперты, следует иметь в виду, что мартовская индексация-2023 не коснулась тех людей, которые получают каждый месяц государственную социальную помощь. И она зависит от прожиточного минимума, который в 2023 году повышать не будут. А следовательно, и социальные выплаты не вырастут тоже.
Не будет индексаций и для тех, кто получает больше установленной законом максимальной пенсии, а также лиц, которым назначены не пенсии, а пожизненное денежное содержание (к примеру, судьи).
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее в 2022 году тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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