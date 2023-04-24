Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня: кому не повезло

Те украинские пенсионеры, которые продолжают работать, получат повышенные выплаты только с 1 июня нынешнего года. Об этом сказала в эфире телемарафона руководитель Минсоцполитики Оксана Жолнович.
По ее словам, задержка объясняется тем, что данные об уплаченных взносах из зарплат в этом году поступают в Пенсионный фонд с опозданием.
"Для подавляющего большинства пенсионеров увеличение составило 400-600 грн. Для пенсионеров, для которых перерасчет не составлял такой суммы, мы осуществляли доплату в 100 грн. То есть каждый пенсионер в Украине получил увеличение как минимум на 100 грн", – отметила Жолнович.
По ее словам, несмотря на то, что пересчет состоялся в апреле нынешнего года, обновленные суммы выдадут пенсионерам сразу за три месяца в июне.
Как говорит Жолнович, средняя пенсия в Украине сейчас достигла 5,3 тысячи грн.
К слову, согласно законодательству, на перерасчет пенсии в апреле имеют право работающие украинцы, которые выполнили такие условия:
- продолжили работу после назначения пенсии;
- за время работы получили не менее 24 месяцев дополнительного стажа.
Смотрите интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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