УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня: кому не повезло

Дмитрий Видоменко
24 апреля 2023, 23:16 обновлено 24 апреля, 23:16
35
Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня - обновленные суммы выдадут сразу за три месяца.
Пенсионеры, монетки
Пенсионеры / коллаж фото УНИАН

Те украинские пенсионеры, которые продолжают работать, получат повышенные выплаты только с 1 июня нынешнего года. Об этом сказала в эфире телемарафона руководитель Минсоцполитики Оксана Жолнович.

По ее словам, задержка объясняется тем, что данные об уплаченных взносах из зарплат в этом году поступают в Пенсионный фонд с опозданием.

"Для подавляющего большинства пенсионеров увеличение составило 400-600 грн. Для пенсионеров, для которых перерасчет не составлял такой суммы, мы осуществляли доплату в 100 грн. То есть каждый пенсионер в Украине получил увеличение как минимум на 100 грн", – отметила Жолнович.

видео дня

По ее словам, несмотря на то, что пересчет состоялся в апреле нынешнего года, обновленные суммы выдадут пенсионерам сразу за три месяца в июне.

Как говорит Жолнович, средняя пенсия в Украине сейчас достигла 5,3 тысячи грн.

К слову, согласно законодательству, на перерасчет пенсии в апреле имеют право работающие украинцы, которые выполнили такие условия:

  • продолжили работу после назначения пенсии;
  • за время работы получили не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Смотрите интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Вас могут заинтересовать такие новости:

пенсия пенсионеры
Реклама

Главное за день

Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый дом

Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый дом

21:39 Мир
Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе Бахмута

Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе Бахмута

21:09 Украина
Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодины

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодины

20:49 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:45

"Был патриотом своей страны": в тяжелых боях за Украину погиб стрелок-снайпер из Северодонецка

23:28

"Хочется, чтобы был здесь": Вакарчук поделился щемящими воспоминаниями про Кузьму Скрябина

23:19

Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делатьВидео

23:16

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня: кому не повезлоВидео

23:02

Эйдман рассказал, почему Путин вынужден продолжать свои бессмысленные наступательные операцииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:30

"Живее всех живых": друг Винника рассказал, что сейчас происходит с певцомВидео

22:23

Евгений Клопотенко признался, какое блюдо не умеет готовитьВидео

22:21

"Друзья из Гондураса могут сильно обидеться": Песков опозорил Путина из-за праздника на 9 маяВидео

21:40

Андрей Данилко дал критическую оценку песне, с которой дуэт Tvorchi едет на Евровидение-2023Видео

Реклама
21:39

Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый домВидео

21:37

Романтика и мир фантазий: лучшие легкие мелодрамы на вечер для кинопросмотраВидео

21:09

Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе БахмутаВидео

20:49

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодиныВидео

20:05

"Он бесплатно полгода жил в моей квартире": Киркоров набросился на Зеленского и попытался унизитьВидео

19:57

"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению КрымаВидео

19:35

Андрей Золотарев. Когда Украину примут в НАТО?Видеоблоги

19:26

Признался в расстреле украинских детей: "вагнеровца" избили боевики Пригожина и задержалиВидео

19:20

Нам надо становиться игроками, а не детьми, которые вылетают в первом же туремнение

19:16

Украинцам могут получить до 6600 грн от международного фонда: кто имеет правоВидео

18:39

"У него продолжаются проблемы со здоровьем": дипломат из США рассказал о русском диктатореВидео

Реклама
18:25

"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новостиВидео

18:07

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

18:01

Олег Псюк из Kalush Orchestra откровенно ответил на "наезд" Иво Бобула из-за звездностиВидео

17:50

Россияне могут выйти на "майдан": Буданов рассказал, при каких условияхВидео

17:50

"Позволь сказать кое-что, что расстроит": Аффлек рассказал, сидит ли Лопес на диетеВидео

17:30

Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

17:16

10 самых неурожайных дней: лунный посевной календарь на май

16:36

Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

16:31

Для украинцев готовят новые проверки: кто может остаться без пенсииВидео

16:23

Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

16:16

Имунитет от войны на 5 лет: Золотарев назвал способ остановить Россию

16:12

Самая известная политическая сатира: 1+1 Украина покажет фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор"Видео

16:05

В какой день мая нельзя ничего делать: лунный календарь на май 2023

15:52

В Украине после долгого подорожания появятся новые цены на популярные овощи: объяснение экспертаВидео

15:43

"Зомби, хотел попасть на российской рынок": Киркоров рассказал "правду" о дружбе с Зеленским

15:34

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

15:29

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

15:08

Китайский гороскоп на май 2023: Свиньям – денежный риск, Тиграм – удача во всем

15:00

Политолог пояснил, что должно случиться для ускоренного вступления Украины в НАТОВидео

15:00

Две девушки, одна судьба: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Зиту и Гиту в одноименном фильме

Реклама
14:34

"Боже мой, он шевелится": подростка признали мертвым, но он начал дышать у мамы на руках

14:23

России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУРВидео

14:13

"Два дня будут самыми разрушающими": астролог назвала, каких ждать неприятностей на этой неделеВидео

14:07

Гороскоп на завтра 25 апреля 2023: Водолеям - гармония, Рыбам - перспективаВидео

13:57

ГУР планировало массированный удар по Москве, но отложило операцию — WP

13:46

Киркоров ударил журналиста между ног за вопрос о прическеВидео

13:42

Дрон-камикадзе поразил объект в захваченном Севастополе: в Сети появилось видеоВидео

13:30

Голливудский украинец Лев Шрайбер станет отцом в третий разВидео

13:08

Новая девушка: бойфренд Лорак показал экзотическую красотку

12:58

Россия не применит ядерное оружие, когда ВСУ зайдут в Крым - БудановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять