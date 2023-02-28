Пенсии повысят не только в марте: когда, кому и на сколько ждать индексации в 2023 году

В Минсоцполитики рассказали, на какие суммы и в какие месяцы увеличат пенсии после очередной индексации 1 марта 2023 года.

Каким украинцам стоит ждать индексации в 2023 году - Минсоцполитики / коллаж фото УНИАН

В марте нынешнего года начнется в Украине очередная индексация пенсий − в том числе и тем, украинцам, которые получают минимальные выплаты. Другие этапы индексации запланированы на апрель та в июле. Об этом сообщают представители Минсоцполитики.

"Раньше такие пенсии под индексацию не попадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума. Размер индексации пенсий с 1 марта 2023 года составит 19,7%. Повышение размера пенсий коснется 10,5 млн. пенсионеров", — говорится в сообщении.

С 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

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5,2 млн "гражданских" пенсионеров — через индексацию на 19,7% показателя средней зарплаты, с учетом которой и начисляется пенсия;

4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных выплат − пенсий, размер которых уже включает в себя государственную доплату до гарантированного государством минимального размера (рост составит от 420 до 520 грн).

500 тысяч пенсионеров силовых ведомств (для которых на 19,7% будет индексирован весь размер пенсии);

94,5 тысяч человек, которые получают пенсию по инвалидности, которая наступила после увечья или болезни (вследствие Чернобыльской катастрофы).

Далее – пока еще работающим пенсионерам перерасчет осуществят в апреле, а в июле — ученым, госслужащим и работникам органов местного самоуправления.

Продолжатся и "возрастные" доплаты к пенсиям, если размер пенсионных выплат меньше 10 340 грн:

570 грн — людям старше 80 лет;

456 грн — людям в возрасте от 75 — 80 лет;

300 грн — людям в возрасте от 70 — 75 лет.

С 1 апреля также планируется осуществить автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч работающих пенсионеров − с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.

С 1 июля будут проиндексированы на 19,7% специальные пенсии для 22,7 тысяч ученых, госслужащих, а также работников органов местного самоуправления.

В конечном итоге, в Минсоцполитике подчеркнули − при любых расчетах повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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