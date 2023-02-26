Повышение пенсий в 2023 году: в Минсоцполитики пояснили, почему индексация будет не больше 1500 грн

Руководитель Минсоцполитики Оксана Жолнович рассказала, почему для украинцев пришлось ограничить индексацию пенсий в 2023 году.

Почему индексация будет не больше 1500 грн: ответ Минсоцполитики / УНИАН и ua.depositphotos.com

Пенсионные выплаты в марте этого года проиндексируют почти на 20%. Об этом в эфире единого телемарафона заявила руководитель Министерства соцполитики Оксану Жолнович.

"Индексация осуществляется по сложной формуле. Инфляция — лишь часть этой формулы. Это, чтобы сразу было понятно, почему у нас получилось 19,7%. Практически будет увеличена пенсия для наших пенсионеров. Потому что берутся и предыдущие годы, средняя заработная плата, инфляция и таким образом выводится та сумма индексации, или процент индексации", — сказал он.

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По словам Жолнович, в 2023 году году государство специально ввело механизм сбалансирования пенсий (для того, чтобы все получили плюс-минус равномерную индексацию).

"Мы посмотрели, что самые маленькие пенсии не попадают под индексацию. Что имеется в виду? Есть примерно 4 млн человек, у которых либо стаж не слишком большой (когда-то можно было выходить на пенсию, имея 5 лет страхового стажа), либо заработная плата была очень низкая. И, соответственно, расчет их пенсии маленький, может быть 1,5 тысячи или 1,7 тысячи […]. Если у тебя такая маленькая пенсия, но тебе, например, 70 лет и у тебя полный страховой стаж, тебе точно заплатят 3 тысячи гривен. Это значит, что до твоей 1, 5 тысячи еще дадут дотяжку, поэтому мы приняли за факт ту пенсию, которая была рассчитана в прошлом году людям 1 марта, и говорим людям, что это стала выплата для пенсионеров, которые получают меньше всего, и мы ее проиндексируем на 19,7%, и каждому из получателей таких минимальных пенсий прибавим не менее 400 гривен", — сказала чиновница.

Как говорит Жолнович, человек с инвалидностью, которая появилась вследствие его работы ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получит 1,4 тысячи гривен. У военных пенсионеров средняя доплата тоже будет такой. У пенсионеров по общему стажу, по возрасту, у которых пенсия больше минимальной, доплата в среднем составит 750 гривен.

"Мы ограничили верхнюю выплату индексаций 1500 гривнами и не больше. Даже если для больших пенсий расчет будет больше, мы все равно сделаем 1500 гривен. Почему? Потому что нам нужен ресурс для вот этих наименьших выплат, чтобы дать возможность по 400, по 500 грн добавить нашим пенсионерам с самыми маленькими пенсиями", — подытожила чиновница.

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