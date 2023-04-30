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Как можно получить сразу шесть пенсий авансом: кто из украинцев имеет право

Дмитрий Видоменко
30 апреля 2023, 10:36 обновлено 30 апреля, 10:36
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Украинские пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом, сообщают в ПФУ.
пенсии, пенсии в Украине
Украинская пенсионерка / фото УНИАН, коллаж Главред

В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства. При этом те пенсионеры, которые собираются уехать за границу, могут написать заявление и получить авансом сразу шесть пенсий. Об этом пишут представители Пенсионного фонда на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

"В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства", – говорится в тексте.

В ПФУ чиновники напоминают, что, согласно закону, пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделения госкомпании "Укрпошта" либо через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.

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В случае долгого пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами, которые были заключены между Украиной и зарубежными странами.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:

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