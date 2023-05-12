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Часть украинцев может выйти на пенсию в 50 лет: кто имеет право

Дмитрий Видоменко
12 мая 2023, 17:47 обновлено 12 мая, 17:58
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В Украине в возрасте 50 лет (при условии наличия как минимум 15 лет трудового стажа) могут выйти на пенсию часть украинок.
Пенсия, деньги, пенсионеры
В Украине есть категория людей, которые могут выходить в 50 лет на пенсию / коллаж Главред, фото УНИАН

Часть гражданок Украины могут выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). Об этом сообщают представители Пенсионного фонда.

По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

К числу таких детей относятся дети, которым не установлена инвалидность, больные тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редкими (орфанными) заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, имеющие детский церебральный паралич, тяжелое психическое расстройство, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острое или хроническое заболевание почек IV степени, а также дети, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, а также в паллиативной помощи.

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Кто из украинцев имеют право рано выходить на пенсию

Многодетные украинцы уже почти год имеют право выходить на пенсию до достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин). Такие нормы прописаны в законе за номером 2040-IX, который вступил в силу с апреля минувшего года. Документ расширил список украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно, включив в него и многодетных родителей.

При этом мужчины с 5 и более детьми имеют право на досрочную пенсию исключительно в том случае, если у детей отсутствует мать либо же мать этих детей не воспользовалась своим правом на их воспитание. А вот требования к возрасту и страховому стажу в случае мужчин выше: многодетный отец для раннего выхода на пенсию должен достичь 55 лет и иметь не менее 20 лет страхового стажа.

Смотрите видео Главреда о том, как будет проходить индексация пенсий в 2023 году:

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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